Σφοδρή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ και προσωπικά στον Νίκο Ανδρουλάκη εξαπέλυσε η Νέα Δημοκρατία, μετά την ένταση που σημειώθηκε στον αέρα του One Channel ανάμεσα στον Γιάννη Σγουρό και τον δημοσιογράφο Σταμάτη Ζαχαρό.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου, κατηγόρησε τον υποψήφιο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ ότι επιχείρησε να εκφοβίσει δημοσιογράφο κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής αντιπαράθεσης και κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να πάρει ξεκάθαρη θέση.

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρέθηκαν οι φράσεις που φέρεται να είπε ο Γιάννης Σγουρός κατά την αποχώρησή του από το στούντιο, όπως «να απευθυνθείτε στη διεύθυνσή σας», «παπατζήδες εγώ δεν ακούω» και «ελπίζω ο κ. Παναγιωτάκης να ακούει την εκπομπή».

Η επίθεση της Σδούκου στο ΠΑΣΟΚ

Σε δήλωσή της, η Αλεξάνδρα Σδούκου υποστηρίζει ότι ο Γιάννης Σγουρός, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στο One και στον Σταμάτη Ζαχαρό, «προσπάθησε να κάνει ο ίδιος τις ερωτήσεις» και, όταν ο δημοσιογράφος επιχείρησε να συντονίσει τη συζήτηση, επέλεξε να αποχωρήσει από την εκπομπή.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ κάνει λόγο για συμπεριφορά που δεν συνάδει με τις δημοκρατικές αρχές και θέτει ευθέως ερωτήματα προς τη Χαριλάου Τρικούπη.

«Αυτά είναι τα δημοκρατικά ήθη του ΠΑΣΟΚ; Αποδέχεται τη συμπεριφορά του υποψηφίου βουλευτή του ο Νίκος Ανδρουλάκης; Ένας πολιτικός που απειλεί με τον τρόπο αυτό τους δημοσιογράφους, έχει θέση στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ;», διερωτάται η Αλεξάνδρα Σδούκου.

Παράλληλα, καλεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να αποδοκιμάσει έμπρακτα τη συμπεριφορά του Γιάννη Σγουρού, ζητώντας ουσιαστικά την απομάκρυνσή του από τα ψηφοδέλτια του κόμματος.

Η δήλωση της εκπροσώπου της ΝΔ κλείνει με αιχμηρό υστερόγραφο, στο οποίο θέτει το ερώτημα αν ο Γιάννης Σγουρός περιορίστηκε να εκφράσει την ελπίδα ότι η ιδιοκτησία του σταθμού παρακολουθούσε την εκπομπή ή αν υπήρξε και τηλεφωνική επικοινωνία μαζί της.

Πώς ξέσπασε η ένταση στον αέρα του One

Η αντιπαράθεση ανάμεσα στον Γιάννη Σγουρό και τον Σταμάτη Ζαχαρό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια συζήτησης για την ακρίβεια, την οικονομία και τους μισθούς.

Οι τόνοι ανέβηκαν όταν ο Γιάννης Σγουρός αμφισβήτησε στοιχεία που επικαλέστηκε ο δημοσιογράφος για την πορεία των μισθών, με τη συζήτηση να εξελίσσεται γρήγορα σε έντονη λεκτική αντιπαράθεση.

Ο υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ αποφάσισε τελικά να διακόψει την παρουσία του στην εκπομπή και να αποχωρήσει από το στούντιο πριν ολοκληρωθεί η συνέντευξη.

Κατά την αποχώρησή του, απευθυνόμενος στον δημοσιογράφο, φέρεται να είπε: «Να απευθυνθείτε στη διεύθυνσή σας» και στη συνέχεια «παπατζήδες εγώ δεν ακούω».

Ο Σταμάτης Ζαχαρός σχολίασε ότι «ο άνθρωπος ήρθε εδώ για να τσακωθεί», με τον Γιάννη Σγουρό να απαντά ότι ο δημοσιογράφος είναι «προκλητικός» και ότι «δεν τιμά το λειτούργημα της δημοσιογραφίας».

Λίγο αργότερα ακολούθησε και η αναφορά στην ιδιοκτησία του σταθμού, με τον Γιάννη Σγουρό να λέει: «Ελπίζω ο κ. Παναγιωτάκης να ακούει την εκπομπή». Ο δημοσιογράφος αντέδρασε ρωτώντας «με απειλείτε;», με τον Γιάννη Σγουρό να απαντά αρνητικά.

Πολιτική σύγκρουση με φόντο την ακρίβεια

Το περιστατικό ήρθε σε μια περίοδο αυξημένης πολιτικής έντασης για την ακρίβεια, με το ΠΑΣΟΚ να ανεβάζει τους τόνους απέναντι στην κυβέρνηση και τη ΝΔ να επιχειρεί να περάσει στην αντεπίθεση, εστιάζοντας πλέον και στη συμπεριφορά στελεχών της αντιπολίτευσης στα μέσα ενημέρωσης.

Η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί να μετατρέψει το επεισόδιο σε πολιτικό θέμα για το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας από τον Νίκο Ανδρουλάκη να απαντήσει αν αποδέχεται τη στάση του Γιάννη Σγουρού και αν θεωρεί ότι μπορεί να παραμείνει υποψήφιος βουλευτής του κόμματος.

Από την πλευρά της, η Χαριλάου Τρικούπη καλείται πλέον να αποφασίσει αν θα αφήσει το θέμα να κλείσει ως τηλεοπτικό επεισόδιο έντασης ή αν θα προχωρήσει σε πολιτική τοποθέτηση για τη στάση του στελέχους της.

Το βέβαιο είναι ότι η αντιπαράθεση για την ακρίβεια μεταφέρθηκε από το πεδίο της οικονομίας στο πεδίο της πολιτικής συμπεριφοράς, με τη ΝΔ να κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ για ανοχή σε πρακτικές πίεσης προς δημοσιογράφους και το θέμα να παίρνει πλέον διαστάσεις κομματικής σύγκρουσης.