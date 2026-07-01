Πολιτικό σεισμό στη Γαλλία προκαλούν οι αποκαλύψεις για συντονισμένες εφόδους της αστυνομίας σε στενούς συνεργάτες του ηγέτη της ακροδεξιάς, Ζορντάν Μπαρντελά. Ο νεαρός πολιτικός, ο οποίος ενδέχεται την επόμενη εβδομάδα να ανακοινωθεί επίσημα ως ο υποψήφιος του Εθνικού Συναγερμού για τις κρίσιμες προεδρικές εκλογές της Γαλλίας, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με μια σοβαρή δικαστική περιπέτεια που απειλεί να ανατρέψει τις ισορροπίες.



Ο Ζορντάν Μπαρντελά, αρχηγός του Εθνικού Συναγερμού και πρόεδρος της πολιτικής ομάδας των Πατριωτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αποκάλυψε το βράδυ της Τρίτης ότι οι αρχές πραγματοποίησαν αιφνιδιαστικές εφόδους σε «γραφεία και ιδιωτικές κατοικίες εργολάβων επικοινωνίας» με τους οποίους είχε συνεργαστεί η ομάδα του. Το γεγονός αυτό προκάλεσε άμεση πολιτική αντιπαράθεση.

Η επίσημη παρέμβαση του Ευρωπαίου Εισαγγελέα

Αν και ο Μπαρντελά απέφυγε να διευκρινίσει τους ακριβείς λόγους για τους οποίους έγινε η έφοδος στις ιδιοκτησίες των συνεργατών του, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επιβεβαίωσε την κατάσταση με επίσημη τοποθέτησή της. Συγκεκριμένα, δήλωσε στο POLITICO ότι «διενεργεί ερευνητικά μέτρα στη Γαλλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες στο πλαίσιο μιας συνεχιζόμενης έρευνας σχετικά με τη χρήση ευρωπαϊκών κονδυλίων από μια πρώην πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μεταξύ 2019-2024».

Το POLITICO είχε αποκαλύψει από πέρυσι, βασιζόμενο σε εμπιστευτική έκθεση, ότι η προκάτοχος ομάδα των Πατριωτών, η Ταυτότητα και Δημοκρατία, είχε παραβιάσει τους κανόνες δαπανών, με το ποσό της φερόμενης κακοδιαχείρισης να αγγίζει τουλάχιστον τα 4,3 εκατομμύρια ευρώ.

Το παρασκήνιο των οικονομικών ατασθαλιών

Η γαλλική εφημερίδα Le Monde, η οποία μετέδωσε πρώτη την είδηση για τις εφόδους, ανέφερε ότι αυτές συνδέονται άμεσα με τις κατηγορίες για οικονομικές ατασθαλίες που στρέφονται κατά της ομάδας Ταυτότητα και Δημοκρατία. Ένα υψηλόβαθμο στέλεχος του Εθνικού Συναγερμού, που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για να εκφραστεί ελεύθερα, επιβεβαίωσε ότι οι έρευνες διεξήχθησαν σε άμεση συνάρτηση με την έρευνα του Ευρωπαίου εισαγγελέα.

Ο 30χρονος Μπαρντελά προηγείται αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις για τις γαλλικές προεδρικές εκλογές. Το αν θα είναι τελικά υποψήφιος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το αν η Μαρίν Λεπέν, η οποία ήταν υποψήφια του κόμματος στις τρεις προηγούμενες αναμετρήσεις, θα καταφέρει να κερδίσει την έφεση κατά της καταδίκης της για υπεξαίρεση κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία της στερεί το δικαίωμα του εκλέγεσθαι για πέντε χρόνια. Η απόφαση του εφετείου αναμένεται την Τρίτη.

Το ιστορικό των δικαστικών ερευνών

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Εθνικός Συναγερμός έρχεται αντιμέτωπος με εφόδους που συνδέονται με δικαστικές έρευνες. Τα κεντρικά γραφεία του κόμματος στο Παρίσι είχαν ερευνηθεί το περασμένο καλοκαίρι στο πλαίσιο μιας ξεχωριστής υπόθεσης που εξέταζε πιθανές παραβιάσεις του εκλογικού νόμου, κατηγορία την οποία το κόμμα έχει αρνηθεί κατηγορηματικά.



Η συγκεκριμένη υπόθεση βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, επιβαρύνοντας το κλίμα για το κόμμα της γαλλικής ακροδεξιάς, καθώς μπαίνει στην τελική ευθεία για τη διεκδίκηση της εξουσίας. Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται καθοριστικές για το πολιτικό μέλλον τόσο του Μπαρντελά όσο και της Λεπέν, σύμφωνα με το Politico.