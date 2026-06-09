Ένα στρατιωτικό ελικόπτερο Apache του στρατού των ΗΠΑ κατέπεσε κοντά στα Στενά του Ορμούζ τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, ωστόσο τα δύο μέλη του πληρώματός του διασώθηκαν και είναι ασφαλή, όπως επιβεβαίωσε την Τρίτη ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα δώσουν περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό αργότερα μέσα στη μέρα.

Δεν είναι σαφές εάν το Apache καταρρίφθηκε από ιρανικά πυρά, υπέστη μηχανική βλάβη ή αντιμετώπισε κάποιο άλλο πρόβλημα.

Τα ελικόπτερα Apache, μαζί με μαχητικά αεροσκάφη και drones, χρησιμοποιούνται από την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) στις αμερικανικές προσπάθειες για την αντιμετώπιση του ιρανικού αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με ρεπορτάζ των New York Times που επικαλείται η Jerusalem Post.

Το δημοσίευμα προσθέτει ότι πρόκειται για την πρώτη απώλεια Apache από την έναρξη των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν τον Φεβρουάριο, ενώ η Ισλαμική Δημοκρατία ισχυρίζεται ότι έχει καταρρίψει 30 μη επανδρωμένα αεροσκάφη MQ-9 Reaper.

Τα Apache χρησιμοποιούνται γενικά για περιπολίες, αλλά έχουν αρχίσει να επιχειρούν συστηματικότερα στο ιρανικό έδαφος, στο πλαίσιο μιας πιο επιθετικής στάσης που επιδιώκει να προβάλει η CENTCOM.

Η CENTCOM ανακοίνωσε την Κυριακή ότι κατέρριψε δύο ιρανικά drones που απειλούσαν τη διεθνή ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, προσθέτοντας ότι ο αμερικανικός στρατός παραμένει «σε θέση και έτοιμος να συνεχίσει να αμύνεται απέναντι στην ιρανική επιθετικότητα».

Τραμπ: Ο στρατός του Ιράν έχει καταστραφεί ολοκληρωτικά

Ο Τραμπ δήλωσε στο NBC το Σάββατο ότι ο στρατός του Ιράν είχε «καταστραφεί ολοκληρωτικά» από τις κοινές αμερικανοϊσραηλινές επιδρομές, ενώ το ισλαμικό καθεστώς διατηρεί μόλις το 21% των πυραυλικών του δυνατοτήτων.

Ωστόσο, οι ΗΠΑ έχουν επίσης υποστεί απώλειες κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης. Η CENTCOM ανακοίνωσε τον Απρίλιο τον θάνατο 13 Αμερικανών στρατιωτών κατά την Επιχείρηση «Epic Fury», ενώ άλλοι 399 τραυματίστηκαν.

Επίσης τον Απρίλιο, το Ιράν κατάφερε να καταρρίψει ένα μαχητικό F-15 Eagle της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, γεγονός που οδήγησε σε εκτεταμένη επιχείρηση εντοπισμού του πιλότου και του αξιωματικού οπλικών συστημάτων, οι οποίοι τελικά διασώθηκαν.

Επιπλέον, τρία αμερικανικά F-15 καταρρίφθηκαν από την αεράμυνα του Κουβέιτ τον Μάρτιο, όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ.