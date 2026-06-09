Την προειδοποίηση ότι ενδέχεται να καταλήξει να πολεμά μόνος του αν ξαναμπεί σε πόλεμο με το Ιράν απηύθυνε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προς τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Του είπα: “Μπίμπι, καλύτερα να προσέχεις, αλλιώς πολύ σύντομα θα βρεθείς μόνος σου”», είπε ο Τραμπ για τον Νετανιάχου, σύμφωνα με το Axios.

Ειδικότερα, σε τηλεφωνική συνομιλία με τον Μπαράκ Ραβίντ, δημοσιογράφο του Channel 12 και του Axios, ο Τραμπ δήλωσε ότι ζήτησε από τον Νετανιάχου το βράδυ της Κυριακής να μην απαντήσει στις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν κατά του βόρειου Ισραήλ, οι οποίες ακολούθησαν τις ισραηλινές επιθέσεις εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό. Σύμφωνα με τον Ραβίντ, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Νετανιάχου ενδέχεται να βρεθεί μόνος του αν προχωρούσε στις επιθέσεις.

Σύμφωνα με το Axios, ο Τραμπ υποστήριξε ότι, αν καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν, περαιτέρω ισραηλινές επιθέσεις θα είναι περιττές, αλλά αν οι συνομιλίες αποτύχουν, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να ηγηθούν μιας νέας επίθεσης. Ο Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα με μεγάλες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, για να κάνει αργότερα πίσω.

Το Channel 12 επεσήμανε σε ξεχωριστή αναφορά ότι, προφανώς κατά τη διάρκεια της ίδιας κλήσης, ο Νετανιάχου είπε: «Οι Ιρανοί παραβίασαν την κυριαρχία μας. Πρέπει να θέσουμε μία κόκκινη γραμμή».

Σύμφωνα με το δίκτυο, ο Τραμπ απάντησε τότε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα έδινε στο Ισραήλ το «πράσινο φως», προσθέτοντας όμως ότι ο Νετανιάχου έχει τους «δικούς του υπολογισμούς».

Η συνομιλία φέρεται να έληξε χωρίς σαφές συμπέρασμα, αλλά αρκετοί από τους βοηθούς του Τραμπ που συμμετείχαν στην κλήση δήλωσαν ότι τους δόθηκε η εντύπωση ότι ο Τραμπ κατάφερε να κερδίσει μερικές ακόμα ημέρες χωρίς ισραηλινή αντίποινα.

Τραμπ: Το Ισραήλ δεν θα ξαναμπεί σε πόλεμο με το Ιράν

Εντωμεταξύ, ο ανταποκριτής του Sky News στις ΗΠΑ, Τζέιμς Μάθιους, συνομίλησε για λίγο με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος του είπε ότι δεν πιστεύει ότι το Ισραήλ θα ξαναμπεί σε πόλεμο με το Ιράν. Ο Μάθιους κατάφερε να θέσει μία μόνο ερώτηση στον πρόεδρο των ΗΠΑ: «Αν ο Νετανιάχου ξαναμπεί σε πόλεμο με το Ιράν, θα σταθείτε στο πλευρό του;».

«Δεν νομίζω ότι θα συμβεί αυτό. Όλα πάνε πολύ καλά. Το Ιράν κάνει ό,τι πρέπει να κάνει. Δεν νομίζω ότι θα συμβεί αυτό, εντάξει;».

Ο Τραμπ είχε πει στον Νετανιάχου να μην ανταποδώσει τα πυρά εναντίον του Ιράν μετά την επίθεση της Τεχεράνης εναντίον του Ισραήλ.

Ο Μάθιους είπε ότι έθεσε στον Τραμπ μια συμπληρωματική ερώτηση σχετικά με το τι θα κάνει, αν ο Νετανιάχου αγνοήσει τις επιθυμίες του, αλλά ο πρόεδρος των ΗΠΑ «έκλεισε το τηλέφωνο».