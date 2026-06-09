Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον βρίσκεται πολύ κοντά σε μια συνολική συμφωνία με το Ιράν και εκτίμησε πως μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες θα μπορούσε να ανακοινωθεί μια «πλήρης νίκη» στη διαμάχη γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Μιλώντας μέσω τηλεδιάσκεψης σε προεκλογική εκδήλωση υπέρ του γερουσιαστή της Νότιας Καρολίνας, Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν βρίσκονται σε εξέλιξη και ότι η ιρανική πλευρά εμφανίζεται διατεθειμένη να προχωρήσει σε σημαντικές παραχωρήσεις.

«Διαπραγματευόμαστε αυτή τη στιγμή και θέλουν να πετύχουν μια πολύ καλή συμφωνία. Είναι πρόθυμοι να μας δώσουν τα πάντα, είναι πρόθυμοι να μην έχουν πυρηνικά όπλα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την έκβαση των διαπραγματεύσεων, εκτιμώντας ότι οι εξελίξεις των επόμενων ημερών θα είναι καθοριστικές.

«Πιστεύω ότι κερδίζουμε αυτή τη μάχη, αλλά πραγματικά θα τη κερδίσουμε μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες όταν ανακηρύξουμε πλήρη νίκη. Θα είναι μια ολοκληρωτική νίκη, θα συμβεί πολύ σύντομα και οι τιμές του πετρελαίου θα καταρρεύσουν», δήλωσε.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ τοποθετεί χρονικό ορίζοντα δύο εβδομάδων για σημαντικές εξελίξεις. Η κατάπαυση του πυρός με το Ιράν, που είχε ανακοινωθεί στις 7 Απριλίου, επρόκειτο αρχικά να διαρκέσει δύο εβδομάδες, προκειμένου οι δύο πλευρές να ολοκληρώσουν μια συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Ερωτηθείς στην εκπομπή Meet the Press γιατί το Ιράν δεν έχει ακόμη αποδεχθεί μια συμφωνία, παρά το γεγονός ότι –όπως έχει επανειλημμένα υποστηρίξει– επιθυμεί διακαώς να την πετύχει, ο Τραμπ απάντησε ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να προσπαθεί να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες.

«Επειδή είναι ισχυροί. Είναι περήφανοι. Υπάρχουν πράγματα που ποτέ δεν πίστευαν ότι θα χρειαστεί να κάνουν και τώρα θα πρέπει να τα κάνουν. Δεν έχουν άλλη επιλογή. Και αυτό απαιτεί λίγο χρόνο», ανέφερε.