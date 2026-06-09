Αποκαταστάθηκε η αεροπορική κίνηση στο διεθνές αεροδρόμιο Ιμάμης Χομεϊνί της Τεχεράνης, ένα από τα δύο βασικά αεροδρόμια της ιρανικής πρωτεύουσας, μετά την προσωρινή αναστολή των πτήσεων που είχε επιβληθεί τη νύχτα από Κυριακή προς Δευτέρα λόγω των ισραηλινών βομβαρδισμών.

Σύμφωνα με τα ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων MEHR και FARS, οι πτήσεις προς και από το αεροδρόμιο διεξάγονται και πάλι κανονικά, έπειτα από τη διακοπή που προκάλεσε η κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

Με την «επιστροφή της ομαλότητας» στον τομέα των αερομεταφορών, «όλες οι υπηρεσίες» επανήλθαν, ανέφερε εκπρόσωπος του αερολιμένα, ο Τζαβάντ Σαλεχί Αρτιμανί, κατά τα πρακτορεία.

Το αεροδρόμιο είχε επανέλθει σε κανονική λειτουργία τον Απρίλιο, αφού έμεινε κλειστό για αρκετές εβδομάδες εξαιτίας του πολέμου που ξέσπασε με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, που άρχισε την 28η Φεβρουαρίου