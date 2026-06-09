Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στο Madison Square Garden, κατά τη διάρκεια του τρίτου αγώνα των τελικών του NBA, όταν το πρόσωπό του εμφανίστηκε στις γιγαντοοθόνες της αρένας την ώρα της ανάκρουσης του εθνικού ύμνου.

Trump, shown on camera during the national anthem, is booed loudly at MSG pic.twitter.com/NkWE4xsE2Z — Aaron Rupar (@atrupar) June 9, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος σηκώθηκε και χαιρέτησε στρατιωτικά, ωστόσο μέρος του κοινού τον αποδοκίμασε έντονα. Οι αντιδράσεις κόπασαν όταν στην οθόνη προβλήθηκε η αμερικανική σημαία, ενώ πιο θερμή ήταν η υποδοχή στην παρουσίαση των παικτών των Νιου Γιορκ Νικς.

"USA! USA! USA!"



Chants erupted throughout Madison Square Garden during Game 3 of the NBA Finals with President Trump in attendance. pic.twitter.com/F612ZB3rYK — Fox News (@FoxNews) June 9, 2026

Ο Τραμπ έγινε ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος των ΗΠΑ που παρακολουθεί αγώνα τελικών του NBA, καθώς βρέθηκε στη σουίτα του ιδιοκτήτη των Νικς, Τζέιμς Ντόλαν, μαζί με συνεργάτες και κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Trump booed very loudly here at MSG pic.twitter.com/IeQwwqGtop — Esfandiar Baraheni (@JustEsBaraheni) June 9, 2026

Η άφιξή του στη Νέα Υόρκη συνοδεύτηκε από αυστηρά μέτρα ασφαλείας, με το ελικόπτερο Marine One να προσγειώνεται κοντά στο Μανχάταν και την αυτοκινητοπομπή του να κινείται υπό ισχυρή αστυνομική παρουσία και συνεχή επιτήρηση της Μυστικής Υπηρεσίας.

U.S. President Donald J. Trump arrives at Madison Square Garden in New York City for tonight’s Game 3 of the NBA Finals, between the Knicks and San Antonio Spurs, set to be attended by a number of high-profile persons, including Mayor Zohran Mamdani. pic.twitter.com/WsP8NCbpoF — OSINTdefender (@sentdefender) June 9, 2026

Γύρω από το γήπεδο είχαν τεθεί σε ισχύ εκτεταμένοι έλεγχοι και περιορισμοί, με κλειστούς δρόμους και πολλαπλές ζώνες ασφαλείας, ενώ αρκετοί φίλαθλοι χρειάστηκε να περιμένουν αρκετή ώρα για να εισέλθουν.

Η παρουσία του προέδρου προκάλεσε αντιδράσεις και εκτός γηπέδου, με μικρές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε κοντινά σημεία.

Την ίδια ώρα, άλλοι παρευρισκόμενοι υπογράμμισαν ότι το επίκεντρο παραμένει ο αγώνας και η αγωνιστική δράση των τελικών.