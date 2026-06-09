Η Αθήνα επιβεβαιώνει τη θέση της στον παγκόσμιο γαστρονομικό χάρτη, καθώς συμπεριλήφθηκε στις δέκα καλύτερες πόλεις του κόσμου για φαγητό το 2026, σύμφωνα με τη νέα κατάταξη του Time Out.

Η ελληνική πρωτεύουσα κατέκτησε την 9η θέση παγκοσμίως, αφήνοντας πίσω της δεκάδες διεθνείς προορισμούς και αναδεικνυόμενη σε μία από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές πόλεις για γαστρονομικές εμπειρίες.

Η λίστα διαμορφώθηκε έπειτα από έρευνα σε περισσότερους από 24.000 κατοίκους σε 150 πόλεις παγκοσμίως, οι οποίοι αξιολόγησαν την ποιότητα, την ποικιλία και το κόστος του φαγητού στις πόλεις τους. Στην τελική κατάταξη συνυπολογίστηκαν και οι αξιολογήσεις συντακτών και ειδικών του Time Out.

Το Time Out ξεχωρίζει την Αθήνα για τον συνδυασμό παραδοσιακών γεύσεων και σύγχρονης δημιουργικής κουζίνας, αλλά και για τη δυναμική εξέλιξη της γαστρονομικής της σκηνής, που τα τελευταία χρόνια προσελκύει ολοένα και περισσότερους επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

Στην κορυφή της λίστας βρέθηκε η Λίμα του Περού, ενώ ακολούθησαν η Μπανγκόκ, η Πόλη του Μεξικού, το Λονδίνο και η Βαρκελώνη.

Οι 10 καλύτερες πόλεις του κόσμου για φαγητό το 2026 σύμφωνα με το Time Out