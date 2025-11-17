Η Zalando επεκτείνει το ευρωπαϊκό της αποτύπωμα και κάνει το επόμενο βήμα φτάνοντας στην Ελλάδα, μια αγορά που οι μεγάλοι διεθνείς παίκτες του ηλεκτρονικού εμπορίου παρακολουθούν στενά τα τελευταία χρόνια. Με τη λειτουργία της πλατφόρμας στη χώρα, οι καταναλωτές αποκτούν πρόσβαση σε χιλιάδες προϊόντα διεθνών brands, καθώς και σε τεχνολογικές υπηρεσίες που η εταιρεία έχει αναπτύξει εσωτερικά.

Η ελληνική αγορά γίνεται η 27η στην οποία δραστηριοποιείται η Zalando, εντάσσοντας τη χώρα σε ένα ενιαίο δίκτυο που εξυπηρετεί περισσότερους από 52 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες. Η εταιρεία φέρνει το πλήρες μοντέλο λειτουργίας της -ευέλικτες πληρωμές, δωρεάν επιστροφές και παραδόσεις προσαρμοσμένες στις τοπικές ανάγκες- μαζί με μια εκτεταμένη γκάμα προϊόντων από brands όπως Nike, Adidas, New Balance και εκατοντάδες ακόμη.

Ο Daniel Roginski, Γενικός Διευθυντής για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, υπογραμμίζει ότι η στρατηγική της εταιρείας δεν αφορά απλώς την είσοδο σε μια νέα αγορά, αλλά την ενίσχυση της συνδεδεμένης ευρωπαϊκής πλατφόρμας που στοχεύει να ωφελήσει και τις τοπικές επιχειρήσεις.



«Η Ελλάδα είναι μέρος της συνεχιζόμενης επέκτασής μας στην Ευρώπη. Θέλουμε να υποστηρίξουμε τόσο τους καταναλωτές όσο και τους συνεργάτες που αναζητούν πρόσβαση στο ευρωπαϊκό κοινό» Daniel Roginski

Στην Ελλάδα διατίθεται από σήμερα και ο AI assistant της Zalando, μια λύση τεχνητής νοημοσύνης που αναλύει πλαίσιο, καιρικές συνθήκες και περίσταση για να προτείνει κατάλληλες επιλογές στους χρήστες. Ο ψηφιακός βοηθός προσφέρει εξατομικευμένες συμβουλές μόδας στα ελληνικά και διευκολύνει την περιήγηση, απαντώντας σε φυσικές και απλές ερωτήσεις, όπως: «Τι να φορέσω στα 60ά γενέθλια του πατέρα μου τον Νοέμβριο στην Αθήνα;».

Το Trend Spotter συμπληρώνει το οικοσύστημα προβάλλοντας κάθε εβδομάδα τις τάσεις που καταγράφονται στα δεδομένα της πλατφόρμας σε όλη την Ευρώπη.

Η Zalando, που ιδρύθηκε το 2008 στο Βερολίνο, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους online προορισμούς μόδας, ενώ το 2025 ολοκλήρωσε τη συνένωση με την ABOUT YOU, ενισχύοντας το οικοσύστημα υπηρεσιών της και δημιουργώντας μεγαλύτερες δυνατότητες για brands και retailers.