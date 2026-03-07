Kαπνός υψώθηκε από ουρανοξύστη στην περιοχή Ντουμπάι Μαρίνα, έπειτα από αναφορές για ιρανικό πλήγμα.

Η Ντουμπάι Μαρίνα είναι μια από τις πιο τουριστικές περιοχές του εμιράτου, λίγο έξω από την πόλη του Ντουμπάι στο ύψος του Παλμ Τζουμέιρα, του τεχνητού νησιού που μοιάζει με φοίνικα.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονται στη Μανάμα είχαν ακούσει νωρίτερα ισχυρές εκρήξεις.

Από τα θραύσματα των πυραύλων φαίνεται να έχασε τη ζωή του ένας οδηγός αυτοκινήτου που βρισκόταν στο σημείο, όπως ανέφερε η ΕΡΤ.

Δείτε το βίντεο

🇮🇷🇦🇪 A vehicle was hit in Dubai. pic.twitter.com/xeIOIRWDcM — Arsalan khan (@Arsalan_khan18) March 7, 2026

Την ίδια ώρα, κάτοικοι στο Ντουμπάι αλλά και στο Αμπού Ντάμπι έλαβαν προειδοποιήσεις στα κινητά τους τηλέφωνα για εισερχόμενους πυραύλους, ενώ οι ήχοι από αναχαιτίσεις αντηχούσαν στην πόλη και ξεκίνησαν εκκενώσεις σε ορισμένα κτίρια.

Smoke can be seen rising from a high-rise building in the Dubai Marina following reports of explosions. https://t.co/I0XsuMJHYt pic.twitter.com/ssfkPLm8ZU — War Reporter (@tangentsofwar) March 7, 2026

«Η ιρανική επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά και υλικές ζημιές σε μια κατοικία και γειτονικές πολυκατοικίες στη Μανάμα», ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο πρόσθεσε ότι η υπηρεσία πολιτικής άμυνας λαμβάνει «τα απαραίτητα μέτρα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς».

Dubai Marina Right Now. pic.twitter.com/8strXlBNgJ — Syed Zeeshan Aziz (@iemziishan) March 7, 2026

Iranian drones struck the 23 Marina Tower in Dubai, with debris from the impact also falling onto a nearby car in the area. pic.twitter.com/h0FQZf7itf — Egypt's Intel Observer (@EGYOSINT) March 7, 2026

Τα πλήγματα σημειώθηκαν λίγο αφότου ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ μπιν Ζάγεντ Αλ Ναχιάν, προχώρησε σε εξαιρετικά σπάνιες δημόσιες δηλώσεις, περιγράφοντας το Ιράν ως «τον εχθρό».

«Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι όμορφα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι ένα πρότυπο προς μίμηση, αλλά σας λέω, μην ξεγελιέστε από αυτό», προειδοποίησε την Τεχεράνη κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε νοσοκομείο που περιθάλπει αμάχους τραυματισμένους από τα πλήγματα. «Το χέρι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων μπορεί να φτάσει μακριά και είναι ισχυρό, η σάρκα του είναι πικρή και δεν είμαστε εύκολη λεία».