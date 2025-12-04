Το διάσημο τηλεοπτικό εστιατόριο, που έχει κερδίσει το κοινό σε 19 χώρες παγκοσμίως, ανοίγει ξανά τις πόρτες του στην Ελλάδα. Ανανεωμένο και γεμάτο νέες ευκαιρίες για αγάπη, το First Dates έρχεται για να χαρίσει ακόμη περισσότερες ρομαντικές συναντήσεις!

Όλοι έχουμε αναρωτηθεί πώς θα πάει το πρώτο ραντεβού μας. Θα υπάρξει χημεία; Θα πετύχει η συνάντηση; Όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές, ένα τετ-α-τετ ρομαντικό δείπνο παραμένει πάντα ο πιο όμορφος τρόπος για ένα αξέχαστο First Date.

Αυτήν την εμπειρία υπόσχεται να προσφέρει το First Dates κάθε Πέμπτη στις 21:00 με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί! Γιατί ο έρωτας δεν έχει εποχή!

Τι θα δούμε απόψε, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου στις 21:00 στο First Dates

Στο First Dates κάθε βραδιά κρύβει νέες ευκαιρίες για έρωτα, χαμόγελα και αυθόρμητες στιγμές, που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πώς θα εξελιχθούν. Η Ζεν, μέσα σε ένα εστιατόριο γεμάτο προσμονή και ρομαντισμό, υποδέχεται νέα ζευγάρια που έρχονται με έναν κοινό στόχο: να δώσουν μια ευκαιρία στον απρόβλεπτο έρωτα!



Η Αρία είναι 22 ετών και αναζητά έναν άνθρωπο που θα την κάνει να χαμογελά. Δεν την ενδιαφέρει η εμφάνιση ούτε το φύλο, μόνο ο χαρακτήρας. Συναντά την Κωνσταντίνα, ένα ελεύθερο πνεύμα, που τη χαρακτηρίζει ο δυναμισμός και το πάθος! Θα καταφέρουν, άραγε, να συναντηθούν οι κόσμοι τους;

Ο Απόστολος μπαίνει στο εστιατόριο του First Dates με θετική ενέργεια και χαμόγελο, που γεμίζουν τον χώρο και ενθουσιάζουν τη Ζεν! Η Αλεξάνδρα, με τα φωτεινά φούξια μαλλιά της, ανταποκρίνεται στην ενέργεια που αποπνέει και μαζί δημιουργούν στιγμές γεμάτες γέλια, μουσική και παιχνιδιάρικη διάθεση. Ένα ραντεβού γεμάτο ελπίδα και ζωντάνια.

Ο Ηλίας βρίσκεται σε φάση εξερεύνησης και αποφασίζει να δοκιμάσει το blind dating αναζητώντας τον επόμενο άνθρωπο, που θα τον εμπνεύσει. Η δυναμική Φωτεινή αναζητά έναν σύντροφο δραστήριο και ταξιδιάρη, που θα μπορέσει να συμβαδίσει με την ατελείωτη ενέργειά της. Ξέρει τι θέλει και δεν σκοπεύει να κάνει συμβιβασμούς. Θα καταφέρει ο Ηλίας να κερδίσει την καρδιά της;

Τρεις μικρές ιστορίες αγάπης, που μας θυμίζουν πως στον έρωτα όλα μπορούν να συμβούν!

Δείτε εδώ το trailer του First Dates – Πέμπτη 4/12:

Δείτε εδώ απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο του First Dates, που προβλήθηκε στην εκπομπή Breakfast@Star – Πέμπτη 4/12:

Στο First Dates δεν υπάρχουν προκαταλήψεις και στερεότυπα. Άνθρωποι όλων των ηλικιών, αγόρια και κορίτσια, άνδρες και γυναίκες που αναζητούν την αγάπη ή τη συντροφικότητα, συναντιούνται σε ένα όμορφο, γεμάτο ζεστασιά εστιατόριο, έτοιμο να φιλοξενήσει ραντεβού ανθρώπων που δεν γνωρίζονται, αλλά που έχουν πολύ σοβαρές πιθανότητες να ταιριάξουν απόλυτα μεταξύ τους.

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί, γεμάτη ενθουσιασμό, υποδέχεται όλους τους singles που αναζητούν την αγάπη και την μαγεία του πρώτου ραντεβού. Αληθινά, αυθόρμητα, με ευγένεια και χιούμορ. Η Ζεν, ως αιώνια ρομαντική, ενθαρρύνει τους daters να δώσουν μια ευκαιρία στο άγνωστο και να αφεθούν στο φλερτ!

Ο Τάσος, από την μπάρα, «σπάει» τον πάγο με μοναδικά κοκτέιλ και πολύτιμες συμβουλές, ενώ ο Στρατής και η Γεωργία στο σερβίρισμα ολοκληρώνουν την ομάδα του First Dates με το χαμόγελό τους, βοηθώντας τα ζευγάρια να περάσουν μια αξέχαστη βραδιά.

Στο τέλος της βραδιάς όλα είναι ανοιχτά! Μπορεί να θελήσουν να ξαναβρεθούν. Μπορεί να μη γίνει το «κλικ» και να χωριστούν έχοντας περάσει ένα όμορφο βράδυ. Μπορεί, όμως, και να βρουν τον έρωτα της ζωής τους!

Όπως ακριβώς και στην πραγματική ζωή!

Γιατί στο First Dates όλα μπορεί να ξεκινήσουν με μία και μόνο ματιά!

Ζεστή ατμόσφαιρα, φιλικό προσωπικό, ποιοτικό φαγητό και ξεχωριστή παρέα δημιουργούν τη μοναδική εμπειρία του First Dates. Ανάμεσα στους singles που «κλείνουν τραπέζι» στο εστιατόριο, επιλέγουμε για σένα την πιο ταιριαστή παρέα, βασισμένοι στα στοιχεία που εσύ θα δώσεις.

Το πιο συναρπαστικό εστιατόριο για singles επιστρέφει στο Star και το ρομαντικό ταξίδι του αληθινού φλερτ ξεκινά ξανά! Γιατί όπως λέει και η Ζεν «ερωτευτείτε, ρισκάρετε στον έρωτα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις!».

First Dates – ο πιο διασκεδαστικός τρόπος για νέες γνωριμίες, όλες τις εποχές!

Μην περιμένεις, κάνε κράτηση στo firstdates.star.gr