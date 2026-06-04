Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κάσεμ δήλωσε σήμερα ότι το σιιτικό ένοπλο κίνημα ενδιαφέρεται μόνο για «συνολική κατάπαυση του πυρός» και απόσυρση του Ισραήλ από τον νότιο Λίβανο, σημειώνοντας ότι οποιαδήποτε εκεχειρία με το Ισραήλ θα πρέπει να περιλαμβάνει και τον νότιο Λίβανο.

Ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ απαντούσε σε μια συμφωνία που ανακοίνωσαν χθες οι κυβερνήσεις Ισραήλ και Λιβάνου.

«Όσο χωριά του Λιβάνου βομβαρδίζονται και άνθρωποι σκοτώνονται, το βόρειο Ισραήλ δεν θα είναι ασφαλές», είπε ο Κάσεμ, συμπληρώνοντας: «Όσο το Ισραήλ παραμένει στον Λίβανο, η αντίσταση θα συνεχιστεί».

Χαρακτήρισε τη συμφωνία Ισραήλ και Λιβάνου «μια συνθηκολόγηση και μια ήττα», καλώντας την κυβέρνηση του Λιβάνου να «σταματήσει την παρωδία και τον εξευτελισμό των διαπραγματεύσεων» με το Ισραήλ.

Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν χθες να θέσουν σε εφαρμογή κατάπαυση του πυρός, η οποία εξαρτάται από την «πλήρη παύση» των πυρών από τη Χεζμπολάχ, μετά το τέλος των συνομιλιών που διεξήχθησαν στην Ουάσινγκτον υπό την αιγίδα των ΗΠΑ.

Η συμφωνία εκεχειρίας εξαρτάται επίσης και από «την εκκένωση» της ζώνης νότια του ποταμού Λιτάνι, σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων βόρεια των συνόρων με το Ισραήλ, από μέλη της Χεζμπολάχ.