Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τη δολοφονία της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, με τις αρχές να εστιάζουν πλέον σε νέα στοιχεία που ενδέχεται να ρίξουν φως στην υπόθεση και στον ρόλο του 40χρονου πρώην συντρόφου της, ο οποίος στη συνέχεια έδωσε τέλος στη ζωή του.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα μηνύματα που έχουν εντοπιστεί στο κινητό του 40χρονου, τα οποία φέρεται να έχουν σταλεί από άγνωστο άτομο με το όνομα «Γιώργος».

Σε ένα από αυτά αναφέρεται: «Πες στη φίλη σου να με ξεμπλοκάρει, γιατί θα με βρει μπροστά της. Να είσαι σίγουρος».

Ενώ σε άλλο μήνυμα σημειώνεται: «Γεια σου φιλαράκι μου, τι κάνεις; Ακούγεται ότι αρραβωνιάστηκες. Ισχύει; Ξεμπέρδεψες με τη Ρίτσα ή ακόμη;».

Ο συγκεκριμένος αριθμός τηλεφώνου έχει πλέον απενεργοποιηθεί, ενώ τα ίδια μηνύματα εντοπίστηκαν και στην κατοχή φίλης της 43χρονης, γεγονός που εντείνει τα ερωτήματα γύρω από την ταυτότητα του αποστολέα.

Ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν.Α. Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, μιλώντας στο Live News, εξέφρασε την εκτίμηση ότι τα μηνύματα ενδέχεται να μην έχουν σταλεί από άνδρα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν αποκλείεται πίσω από αυτά να βρίσκεται γυναίκα που ζήλευε την Ελευθερία Γιακουμάκη, κάτι που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας.