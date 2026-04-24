Βαρύ είναι το πένθος που έχει σκεπάσει τις Δαφνές Κρήτης και την ευρύτερη περιοχή, καθώς σήμερα, Παρασκευή 24/4 συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν την 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 13:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου και η σορός της άτυχης Ελευθερίας θα βρίσκεται στον ναό από τις 12:00.

Πώς έγινε εκτέλεση της 43χρονης Ελευθερίας

Η Ελευθερία Γιακουμάκη φέρεται να πυροβολήθηκε με πυροβόλο όπλο και να εξέπνευσε ακαριαία. Ο μετέπειτα αυτόχειρας φαίνεται να στάθηκε μπροστά στο λευκό τζιπ της πρώην συντρόφου του και την πυροβόλησε μία φορά στο κεφάλι.

Ο ιατροδικαστής μετέβη στο χωριό Αγία Βαρβάρα και εξέτασε μακροσκοπικά τη σορό της 43χρονης, ενώ σήμερα αναμένεται να γίνει νεκροψία – νεκροτομή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συλλέξει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηρακλείου Κρήτης, η συνάντηση του πρώην ζευγαριού έγινε μεταξύ 11:00 και 11:10 το πρωί της 19ης Απριλίου κοντά στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονος. Εκεί φαίνεται ότι έγινε και η εκτέλεση της Ελευθερίας Γιακουμάκη, με τις εκτιμήσεις να αναφέρουν ότι πιθανότατα δεν πρόλαβαν να ανταλλάξουν ούτε κουβέντα.

Στη συνέχεια, περί τις 12:00 το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, ο Μαρίνος Α. καταγράφεται να κινείται πεζός σε καφενείο επί της Ε.Ο. Ηρακλείου – Μοιρών, από όπου καλεί ταξί και μεταβαίνει στην οικία του στην περιοχή Μαλάδες Ηρακλείου. Από εκεί επιβιβάζεται στο ΙΧ αυτοκίνητό του, ένα λευκό Smart, παίρνοντας τον δρόμο για το παρεκκλήσι όπου δολοφόνησε την πρώην σύντροφό του. Από το σημείο αυτό φεύγει με το όχημα της 43χρονης -την οποία έχει βάλει στα πίσω καθίσματα- και κινείται προς την Ε.Ο. Ηρακλείου – Μοιρών και συγκεκριμένα προς το χωριό της Αγίας Βαρβάρας. Όπως διαπιστώθηκε, σε σημείο που βρίσκεται κοντά σε πρατήριο υγρών καυσίμων επί της Ε.Ο. Ηρακλείου – Μοιρών, εγκατέλειψε το λευκό τζιπ με τη νεκρή Ελευθερία Γιακουμάκη.

Το αυτοκίνητο που βρέθηκε νεκρή η 43χρονη

Έπειτα, κινείται πεζός και στις 13:13 το μεσημέρι της 19ης Απριλίου επιβιβάζεται σε ταξί, επιστρέφοντας στη Σταυρακιανή Καμάρα, όπου είχε αφήσει το δικό του αυτοκίνητο, ενώ γύρω στις 14:00 το μεσημέρι κάμερα ασφαλείας τον καταγράφει να απομακρύνεται από το σημείο.

Μαρτυρίες αναφέρουν πως ο δράστης ζήλευε εμμονικά την 43χρονη, καθώς στο παρελθόν είχε σκίσει τα λάστιχα του οχήματός της και της είχε πάρει το κινητό για δύο ημέρες.

Η ανακοίνωση που εξέδωσαν τα αδέρφια του δράστης της δολοφονίας της 43χρονης

Τα αδέρφια του δράστη εξέδωσαν ανακοίνωση στην οποία εκφράζουν τη βαθιά τους οδύνη και ζητούν συγγνώμη από την οικογένεια της Ελευθερίας Γιακουμάκη για την ανείπωτη τραγωδία.

Όπως αναφέρουν, είναι συγκλονισμένοι από τις αποκαλύψεις και τονίζουν ότι δεν είχαν καμία γνώση ή ένδειξη για όσα φέρεται να σχεδίαζε ο 40χρονος.

«Είμαστε συγκλονισμένοι. Ζητάμε ένα μεγάλο συγγνώμη στην οικογένεια της άτυχης γυναίκας. Δε μπορούμε να πιστέψουμε πώς έφτασε σε αυτό το σημείο.

Κατέστρεψε δύο οικογένειες.

Δεν μας έδωσε κανένα σημάδι.

Να μπορέσουμε να το προλάβουμε.

Δεν περιμέναμε τέτοια εξέλιξη.

Δεν ξέραμε τίποτα για αυτά που είχε στο μυαλό του.

Λυπόμαστε αφάνταστα για την οικογένεια της άτυχης γυναίκας.

Δεν υπάρχουν λόγια για το κακό που έκανε στην οικογένεια αυτών τον ανθρώπων.

Έχουμε μείνει άφωνοι με όσα μαθαίνουμε για τον ίδιο τον αδερφό μας.

Πρέπει να σταθούμε δίπλα στο παιδί του αυτή τη στιγμή.

Νίκος, Κατερίνα και Σταύρος Ανδρεαδάκης».