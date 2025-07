Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη την επιβολή κυρώσεων σε βάρος της Φραντσέσκα Αλμπανέζε, ειδικής εισηγήτριας του ΟΗΕ για τα Παλαιστινιακά Εδάφη, με έδρα τη Γενεύη.

Ο Μάρκο Ρούμπιο καταφέρθηκε μέσω X εναντίον των «παράνομων και επονείδιστων προσπαθειών της (της κυρίας Αλμπανέζε) να εξωθήσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να λάβει μέτρα εναντίον αξιωματούχων, εταιρειών και διευθυντικών στελεχών τους στις ΗΠΑ και το Ισραήλ».

Σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε κατόπιν από τις υπηρεσίες του, ο αμερικανός ΥΠΕΞ κατακεραύνωσε τις επικρίσεις της ειδικής του ΟΗΕ για την πολιτική των ΗΠΑ. Στάθηκε ιδιαίτερα στο ότι η Φραντσέσκα Αλμπανέζε συνέστησε στο ΔΠΔ να προχωρήσει στην έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για εγκλήματα πολέμου.

Ο υπουργός κατηγόρησε την ειδική πως ενέχεται σε «προκατειλημμένες και κακόβουλες δραστηριότητες», για «ανερυθρίαστο αντισημιτισμό» — και «υποστήριξη της τρομοκρατίας».

Έστειλε «απειλητικές επιστολές» προς αμερικανικές εταιρείες, συνέχισε ο κ. Ρούμπιο, διατυπώνοντας «ακραίες και ανυπόστατες κατηγορίες», ενώ καλεί να ασκηθούν διώξεις σε βάρος ηγετών τους.

Today I am imposing sanctions on UN Human Rights Council Special Rapporteur Francesca Albanese for her illegitimate and shameful efforts to prompt @IntlCrimCourt action against U.S. and Israeli officials, companies, and executives.



