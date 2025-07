Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου ανακοίνωσε ότι εγκρίνει την καταβολή του ποσού των 25 εκατομμυρίων ευρών στον ΑΔΜΗΕ για την ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ Κοφίνου Κύπρου και Κορακιάς, Κρήτης (GSI).

Σύμφωνα με την απόφαση που θα κοινοποιήσει στον Οργανισμό Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (Agency for the Cooperation of Energy Regulators- ACER) και στον Λειτουργό Αγοράς ενέκρινε την ανάκτηση για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως την 31η Δεκεμβρίου του 2025, με την προϋπόθεση ότι ο Φορέας Υλοποίησης ΑΔΜΗΕ ΑΕ θα εξασφαλίσει την Άδεια Ιδιοκτήτη και την Άδεια Διαχειριστή Γραμμής Διασύνδεσης.

Στην ανακοίνωση ανέφερε μεταξύ άλλων ότι τα μέλη της εγκρίνουν «την ανάκτηση των πράγματι προκυψάσων επενδυτικών δαπανών ύψους ογδόντα δύο εκατομμυρίων ευρώ (€82.000.000) για το Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος 2.6.2, στη βάση των στοιχείων που υποβλήθηκαν από τον Φορέα Υλοποίησης μέχρι και την 21η Ιουλίου 2025, θέτοντας ως επιτρεπόμενο έσοδο προς ανάκτηση για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2025 έως την 31 Δεκεμβρίου του 2025 το ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€25.000.000) με την προϋπόθεση ότι ο Φορέας Υλοποίησης ΑΔΜΗΕ Α.Ε. θα εξασφαλίσει την Άδεια Ιδιοκτήτη και την Άδεια Διαχειριστή Γραμμής Διασύνδεσης».