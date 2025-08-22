Συμμετέχοντας στην μεγάλη κινητοποίηση που ήδη έχει ξεκινήσει, με αφορμή τις πρόσφατες καταστροφές, από την πύρινη λαίλαπα, στη Βολισσό της Χίου, το Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης «Ίδρυμα Μαρίας Τσάκος» έκανε γνωστό με ανακοίνωση του, πως μπορεί να διαθέσει ιματισμό σε όποιον έχει ανάγκη.

Ταυτόχρονα έχει απευθύνει κάλεσμα σε όσους μπορούν και θέλουν να προσφέρουν ρούχα και παιχνίδια να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του Ιδρύματος κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις δυο το μεσημέρι μέχρι και τις πέντε το απόγευμα.