Το Ίδρυμα Coca-Cola HBC, ανταποκρινόμενο άμεσα στις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν την Ελλάδα το φετινό καλοκαίρι, ανακοινώνει δωρεά ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ για την αποκατάσταση των περιοχών που επλήγησαν. Η δωρεά θα διατεθεί σε συντονισμό με τις προτεραιότητες που θα καθοριστούν από τις αρμόδιες αρχές και φορείς, υπογραμμίζοντας τους ισχυρούς και διαχρονικούς δεσμούς της εταιρείας με την Ελλάδα.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος της ευρύτερης δέσμευσης του Ιδρύματος να στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες σε περιόδους κρίσης και ευθυγραμμίζεται στενά με το μακροπρόθεσμο όραμα του Ομίλου Coca-Cola HBC για τη δημιουργία κοινής αξίας. Στον πυρήνα αυτού του οράματος βρίσκονται η βιωσιμότητα και η έμπρακτη στήριξη των κοινοτήτων, με το Ίδρυμα να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην ενίσχυση των δράσεων ανακούφισης και αποκατάστασης, όπου εντοπίζεται μεγαλύτερη ανάγκη.

Κατά τις πρώτες εβδομάδες του Αυγούστου, και καθώς μεγάλες πυρκαγιές μαίνονταν σε διάφορες περιοχές της χώρας, η Coca-Cola Τρία Έψιλον και η Coca-Cola Hellas κινητοποιήθηκαν άμεσα για να στηρίξουν τις τοπικές κοινωνίες, τους πελάτες και τους συνεργάτες τους. Σε συντονισμό με ΜΚΟ, Δήμους και τις πυροσβεστικές δυνάμεις, παρέδωσαν περισσότερα από 15.300 κιβώτια νερό ΑΥΡΑ, Fanta, Amita και Powerade, στηρίζοντας τόσο όσους επιχειρούσαν στην πρώτη γραμμή, όσο και τους ανθρώπους που επλήγησαν. Οι ενέργειες αυτές κατέστησαν εφικτές χάρη στην αφοσίωση των περιφερειακών ομάδων πωλήσεων της εταιρείας, οι οποίες, με ισχυρό αίσθημα αλληλεγγύης, παρείχαν στενή υποστήριξη στους τοπικούς συνεργάτες και πελάτες, συντονίζοντας την άμεση βοήθεια.

Οι φορείς που έλαβαν στήριξη, αναλυτικά:

Χίος : Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, Όμικρον Εθελοντές Δασοπυροσβέστες, Πυροσβεστική Χίου

: Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, Όμικρον Εθελοντές Δασοπυροσβέστες, Πυροσβεστική Χίου Πάτρα & Αχαΐα : Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 6η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων, Δήμος Δυτικής Αχαΐας, Δημοτική Ενότητα Ωλένιας, «Φωτεινό Αστέρι», Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Χαλανδρίτσας, 1ος Πυροσβεστικός Σταθμός Πατρών

: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 6η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων, Δήμος Δυτικής Αχαΐας, Δημοτική Ενότητα Ωλένιας, «Φωτεινό Αστέρι», Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Χαλανδρίτσας, 1ος Πυροσβεστικός Σταθμός Πατρών Κεφαλονιά : Πυροσβεστική Υπηρεσία Κεφαλονιάς

: Πυροσβεστική Υπηρεσία Κεφαλονιάς Βόνιτσα : Δήμος Ακτίου – Βόνιτσας, Πυροσβεστική Υπηρεσία Λευκάδας

: Δήμος Ακτίου – Βόνιτσας, Πυροσβεστική Υπηρεσία Λευκάδας Φιλιππιάδα : Δήμος Ζήρου, Πυροσβεστική Υπηρεσία Φιλιππιάδας

: Δήμος Ζήρου, Πυροσβεστική Υπηρεσία Φιλιππιάδας Πρέβεζα: Δήμος Πρέβεζας, Πυροσβεστική Υπηρεσία Πρέβεζας, Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Θεσπρωτικού

Από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, η Coca-Cola Τρία Έψιλον και η Coca-Cola Hellas έχoυν ήδη προσφέρει περισσότερα από 4.500 κιβώτια προϊόντων σε ΜΚΟ, μεταξύ των οποίων ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, η Humanity Greece και το Εθνικό Κέντρο Συντονισμού Εθελοντών – Help Hellas, ενισχύοντας την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας και την υποστήριξη των πυροσβεστών στο πεδίο.

Ο Svetoslav Atanasov, Γενικός Διευθυντής της Coca-Cola Τρία Έψιλον για Ελλάδα και Κύπρο, δήλωσε σχετικά: «Οι σκέψεις μας είναι με όσους επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Στην Coca-Cola Τρία Έψιλον και σε ολόκληρο τον όμιλο Coca-Cola HBC, αισθανόμαστε βαθιά ευθύνη να στεκόμαστε στο πλευρό των τοπικών κοινοτήτων, των πελατών και των συνεργατών μας. Με βαθιές ρίζες στην Ελλάδα εδώ και 56 χρόνια, η διαχρονική μας παρουσία και το εκτεταμένο τοπικό μας αποτύπωμα, με τις παραγωγικές μας μονάδες, τους τοπικούς προμηθευτές, τους συνεργάτες μας και τις χιλιάδες επιχειρήσεις της αλυσίδας αξίας μας, έχουν διαμορφώσει την ισχυρή μας δέσμευση στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινοτήτων και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος που μας συντηρεί όλους.

Μέσα από τις άμεσες ενέργειες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και τη σημαντική δωρεά του Ιδρύματος, παραμένουμε αφοσιωμένοι στην υποστήριξη των προσπαθειών αποκατάστασης, όπως πράξαμε και μετά τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2021, συμβάλλοντας στην αποκατάσταση της περιοχής της Βαρυμπόμπης μαζί με την Coca-Cola Hellas, καθοδηγούμενοι πάντα από τον σκοπό μας να δημιουργούμε ένα καλύτερο, κοινό μέλλον».