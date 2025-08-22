Καθησυχαστικός είναι ο δήμος Κέας σε ανακοίνωσή του σχετικά με δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για έξαρση γαστρεντερίτιδας στο νησί.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του δήμου Κέας

Μετά από συναντήσεις και ενημερώσεις με τους αρμόδιους φορείς, ο Δήμος Κέας προβαίνει στην ακόλουθη ανακοίνωση:

Το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου πράγματι παρουσιάστηκαν κρούσματα γαστρεντερίτιδας, όπως συμβαίνει συνήθως κατά την περίοδο της αυξημένης προσέλευσης επισκεπτών. Ωστόσο, μετά τις μέρες αυτές είναι σταθερά μειούμενα σε ημερήσια βάση.

Οι πληροφορίες που αναφέρουν 80 κρούσματα ημερησίως στο Περιφερειακό Ιατρείο, ή 1.500 στο φαρμακείο ή ακόμα και θάνατο λόγω αφυδάτωσης είναι απολύτως αβάσιμες. Κανένα τέτοιο στοιχείο δεν έχει καταγραφεί επίσημα.

Ο Δήμος Κέας καταδικάζει απερίφραστα τις πηγές που αυθαίρετα προχώρησαν στη δημοσίευση τέτοιων ανυπόστατων πληροφοριών, οι οποίες πλήττουν το νησί μας.