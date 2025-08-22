Ασθενείς ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, με τον τζίρο να υποχωρεί σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες συνεδριάσεις.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση ξεχωρίζουν οι μετοχές της Alpha Bank, του ΔΑΑ και των ΕΛΠΕ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:00, διαμορφώνεται στις 2.101,92 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,23%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.108,87 μονάδες (+0,56%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 82,95 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,26%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,61%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Alpha Bank (+1,50%), του ΔΑΑ (+1,29%), των ΕΛΠΕ (+1,22%) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,14%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Aktor (-1,57%), της Coca Cola HBC (-1,31%) και της Jumbo (-0,83%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 3.054.277 και 2.383.789 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Alpha Bank με 10,69 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 8,21 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 55 μετοχές, 57 πτωτικά και 12 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Βογιατζόγλου Systems (+5,98%) και Ελλάκτωρ (+4,78%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Τρία Άλφα(κ) (-12,21%) και Mermeren (-5,43%).

Πηγή: ΑΠΕ