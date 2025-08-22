Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, στο ύψος του Μπαλί, με απολογισμό οκτώ τραυματίες, εκ των οποίων οι τρεις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με το Goodnet.gr, το δυστύχημα συνέβη όταν δύο οχήματα – ένα ταξί με πέντε επιβαίνοντες (οδηγό και μια οικογένεια Βρετανών με δύο ανήλικα παιδιά) και ένα αγροτικό 4×4 με τρεις επιβαίνοντες – συγκρούστηκαν μετωπικά υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία για τον απεγκλωβισμό ενός τραυματία, ενώ όλα τα θύματα διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Ένας Βρετανός τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ, όπως και η σύζυγός του, η οποία υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση πριν μεταφερθεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Σε σοβαρή κατάσταση βρίσκεται επίσης ένας επιβάτης του αγροτικού, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Τα δύο ανήλικα παιδιά της οικογένειας έχουν ελαφρύτερους τραυματισμούς, ωστόσο βρίσκονται σε ισχυρό σοκ, καθώς και οι δύο γονείς τους παλεύουν για τη ζωή τους στη ΜΕΘ.