Ο Τσέχος ποδοσφαιριστής Γιάκουμπ Γιάνκτο, που απασχόλησε τα διεθνή ΜΜΕ τόσο για το ποδοσφαιρικό του ταλέντο όσο και για τη δημόσια αποκάλυψη της σεξουαλικότητάς του, ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την ενεργό δράση. Στα 29 του χρόνια αποφάσισε να αφήσει πίσω του τα γήπεδα, δίνοντας προτεραιότητα στην υγεία του και στον μικρό του γιο, Ντέιβιντ.

Μέσα από ανάρτησή του στο Instagram έκανε γνωστό ότι κρεμά τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια, βάζοντας τέλος σε μια καριέρα γεμάτη έντονες στιγμές, επιτυχίες αλλά και δυσκολίες. «Πολλοί με ρωτούν αν θα συνεχίσω να παίζω ποδόσφαιρο. Δυστυχώς, η απάντηση είναι όχι», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι ένας σοβαρός τραυματισμός τον εμπόδισε να παραμείνει στο υψηλότερο επίπεδο.

Η πορεία του ξεκίνησε από τη Σλάβια Πράγας και τον οδήγησε σε ομάδες της Serie A και της La Liga, όπως η Ουντινέζε, η Σαμπντόρια, η Χετάφε και η Κάλιαρι, όπου και ολοκλήρωσε την καριέρα του.

Πέρα όμως από τις εμφανίσεις του στα γήπεδα, ο Γιάνκτο έγραψε ιστορία τον Φεβρουάριο του 2023, όταν έγινε ο πρώτος εν ενεργεία διεθνής ποδοσφαιριστής που μίλησε δημόσια για την ομοφυλοφιλία του. Η εξομολόγησή του άνοιξε διάλογο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και του χάρισε κύμα στήριξης από φιλάθλους, ομάδες και συναθλητές. Στο πλευρό του στάθηκε τότε και η πρώην σύντροφός του, Μαρκετά Οττομάνσκα, που είχε δηλώσει περήφανη για το θάρρος του, αποκαλύπτοντας ότι ήταν η πρώτη που γνώρισε το μυστικό του.

Η ζωή του δεν έλειψε από σκάνδαλα. Το 2023 βρέθηκε στο στόχαστρο της αστυνομίας στην Πράγα, όταν αρνήθηκε έλεγχο για ναρκωτικά, οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και αρνήθηκε ιατρικές εξετάσεις. Το περιστατικό αυτό έφερε ρήξη με τη Σπάρτα Πράγας, σηματοδοτώντας την αρχή του τέλους της ποδοσφαιρικής του πορείας.

Σήμερα, ο Γιάνκτο αποχωρεί από το ποδόσφαιρο όχι ως ένας απλός παίκτης, αλλά ως ένα πρόσωπο που δεν δίστασε να υπερασπιστεί τον εαυτό του, να μιλήσει ανοιχτά και να επιλέξει την οικογένεια και την προσωπική του γαλήνη πάνω από τη φήμη και την καριέρα.