Στη Ρόδο πέρασε τις διακοπές της η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Κάτω από αυστηρά μέτρα για την ιδιωτικότητά της, η Τζόρτζια Μελόνι πέρασε τις διακοπές της στη Λίνδο, σε ιδιωτική βίλα, σύμφωνα με το dimokratiki.gr, κάτι που αποκαλύφθηκε μόλις πρόσφατα, από τον ιδιοκτήτη του καταλύματος, Μάνο Νικολιδάκη, ο οποίος μίλησε για την εμπειρία φιλοξενίας της Ιταλίδας πρωθυπουργού.

Σε δήλωσή του, είπε:

«Είχαμε την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να φιλοξενήσουμε στη Ρόδο την πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, με απόλυτη ιδιωτικότητα, προσφέροντας απλόχερα την ελληνική αυθεντική φιλοξενία».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές, η Μελόνι αναχώρησε από το νησί πριν από δέκα ημέρες, για να μεταβεί στις ΗΠΑ, όπου συμμετείχε στη σύνοδο του Λευκού Οίκου. Το BBC είχε γράψει πως οι αρχηγοί κρατών αναγκάστηκαν να ανατρέψουν τα προγράμματά τους με πολύ σύντομη ειδοποίηση -κάτι ακόμα δυσκολότερο τον Αύγουστο, όταν κάποιοι βρίσκονταν σε διακοπές, μεταξύ αυτών η Μελόνι και ο Μακρόν, που απολάμβανε θαλάσσια σπορ στη Ριβιέρα.