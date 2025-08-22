Αναστάτωση επικρατεί σε πάρα πολλές Πολιτείες των ΗΠΑ για ραδιενεργές κατεψυγμένες γαρίδες που κατέληξαν να πωλούνται στα σούπερ μάρκετ, με το αμερικανικό κράτος να προχωράει σε τεράστια ανάκληση.

Το BBC έγραψε πως η Southwind Foods με έδρα την Καλιφόρνια προχώρησε σε ανάκληση κατεψυγμένων γαρίδων που κυκλοφόρησαν με τα εμπορικά σήματα Sand Bar, Arctic Shores, Best Yet, Great American και First Street.

Τα συσκευασμένα προϊόντα είχαν διανεμηθεί μεταξύ 17 Ιουλίου και 8 Αυγούστου σε: Αλαμπάμα, Αριζόνα, Καλιφόρνια, Μασαχουσέτη, Μινεσότα, Πενσιλβάνια, Γιούτα, Βιρτζίνια και Ουάσιγκτον.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, τα καταστήματα Walmart είχαν επίσης ανακαλέσει πακέτα κατεψυγμένων ωμών γαρίδων Great Value σε 13 πολιτείες, λόγω της ίδιας ανησυχίας για πιθανή ραδιενεργό μόλυνση.

Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) εξέδωσε προειδοποίηση ασφαλείας, αφού οι ομοσπονδιακοί επιθεωρητές εντόπισαν Καίσιο-137 σε εμπορευματοκιβώτια που έφτασαν σε τέσσερα λιμάνια των ΗΠΑ, αλλά και σε δείγμα κατεψυγμένων πανέ γαρίδων που είχαν εισαχθεί από την ινδονησιακή εταιρεία BMS Foods.

Σύμφωνα με τις αρχές, υπάρχει πιθανότητα τα συγκεκριμένα προϊόντα να έχουν επιμολυνθεί με Καίσιο-137, ραδιενεργό ισότοπο που προκύπτει ως παραπροϊόν πυρηνικών αντιδράσεων.