Είναι οριστικό! Στις 21:20 απόψε (22/8) θα προσγειωθεί στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» το αεροσκάφος που θα μεταφέρει τον Ρενάτο Σάντσες. Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τον Πορτογάλο μέσο, με την παρουσία του Ρουί Βιτόρια να παίζει καθοριστικό ρόλο κι ενώ ο Σάντσες δεν ήθελε ν’ αγωνιστεί στην τουρκική Τράμπζονσπορ.

Εν τέλει η Παρί αποφάσισε να ικανοποιήσει τα «θέλω» του Ρενάτο Σάντσες και συμφώνησε με τους «πράσινους».

Ο Ρενάτο Σάντσες θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις, θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό και θα ανακοινωθεί από τους «πράσινους».

Πηγή: ΑΠΕ