Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από «παρίας» μετατρέπεται σε πρωταγωνιστή των εξελίξεων στη Μεσόγειο, προσπαθώντας να κάνει την Τουρκία «μεγάλη», καθώς μετά τις ΗΠΑ, αποκατέστησε τις σχέσεις με τη Γαλλία του Μακρόν και τώρα αναζητά ρόλο στο Ουκρανικό.

Σύμφωνα με την Deutsche Welle, ενδεικτικό της αλλαγής στάσης της Δύσης προς την Τουρκία είναι η περίπτωση του ΝΑΤΟ. Η τηλεφωνική επικοινωνία που είχε χθες ο Τούρκος πρόεδρος με τον Γ.Γ. του ΝΑΤΟ, με πρωτοβουλία του Μαρκ Ρούτε, έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα ότι οι σύμμαχοι θέλουν την Τουρκία να παραμείνει σε στενό συντονισμό με τη Συμμαχία.

Ο Ρούτε είπε στον Ερντογάν ότι η Τουρκία, ως ένας ισχυρός σύμμαχος για περισσότερο από 70 χρόνια, προσφέρει «ανεκτίμητες προσφορές στην κοινή μας ασφάλεια, έχει βασικό ρόλο στην ειρηνευτική διαδικασία της Ουκρανίας και παραμένει ένα από τα σημαντικά μέλη του ΝΑΤΟ», όπως ανέφερε η ανακοίνωση από την πλευρά Ρούτε. Είναι επίσης σημαντικό ότι Ρούτε και Ερντογάν υπογράμμισαν τον «σημαντικό ρόλο της Τουρκίας στην ασφάλεια της Μαύρης Θάλασσας, που συνδέεται με τις εξελίξεις στη Ρωσία». Όμως το πιο ενδιαφέρον ήταν η ανακοίνωση του Ρούτε ότι η Συμμαχία θα πραγματοποιήσει την ετήσια σύνοδο κορυφής στην Άγκυρα, τον Ιούλιο του 2026, στο προεδρικό συγκρότημα.

Η επιλογή της τουρκικής πρωτεύουσας ως τόπου διεξαγωγής της συνόδου κορυφής του επόμενου έτους στέλνει ένα μήνυμα αποκατάστασης των σχέσεων Δύσης και Τουρκίας, ύστερα από την καθυστέρηση της Άγκυρας επί περίπου 20 μήνες μεταξύ 2021 και 2023 να εγκρίνει την είσοδο της Σουηδίας και Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, με το δικαιολογητικό ότι ανέχονταν την παρουσία Κούρδων ακτιβιστών στο έδαφός τους. Και φυσικά ο Τούρκος πρόεδρος είχε προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στη Συμμαχία με την αγορά των ρωσικών S400 το 2019. Όμως οι σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας βρίσκονται σε επίπεδο συνεννόησης, παρά αντιπαράθεσης, και το θέμα των S400 δεν φαίνεται να απασχολεί πλέον το ΝΑΤΟ.

«Ο αγαπητός μου φίλος Μακρόν»

Γαλλία και Τουρκία βάζουν στην άκρη τις παλιές διαφορές τους και εμφανίζονται να συμφωνούν σε πολλά τρέχοντα θέματα, όπως το Ουκρανικό και η τραγωδία στη Γάζα, ενώ προσβλέπουν σε στενή συνεργασία σε πολλούς τομείς, ιδιαίτερα εκείνον της αμυντικής βιομηχανίας. Σε χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία με πρωτοβουλία του Γάλλου προέδρου, ο Τούρκος πρόεδρος αποκάλεσε τον Μακρόν «αξιότιμο φίλο του» και δήλωσε ότι οι δυο τους συμφώνησαν να αναπτύξουν τη συνεργασία μεταξύ των χωρών τους.

«Ο αγαπητός μου φίλος Μακρόν και εγώ συμφωνήσαμε στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας και Γαλλίας», είπε ο Ερντογάν, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η συζήτηση θα αποφέρει θετικά αποτελέσματα για τα δύο έθνη. «Η Τουρκία» είπε ο πρόεδρος Ερντογάν «αποδίδει μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη της συνεργασίας με τη Γαλλία και θα συνεχίσει να λαμβάνει μέτρα για την προώθηση των σχέσεων σε πολλούς τομείς, ιδίως στην αμυντική βιομηχανία».

Ρόλος στο Ουκρανικό

Για το πλέον επίκαιρο θέμα αυτή τη στιγμή, το Ουκρανικό, ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε στον πρόεδρο Μακρόν ότι οι προσπάθειες της Τουρκίας για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας με μια δίκαιη ειρήνη συνεχίζονται, και ότι η τουρκική πλευρά παρακολουθεί στενά τις συναντήσεις στην Αλάσκα και την Ουάσινγκτον. Δήλωσε δε για άλλη μια φορά ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να φιλοξενήσει όλες τις προσπάθειες στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, σύμφωνα με την Deutsche Welle.

Η Γάζα στην κορυφή της ατζέντας

Για τη Γάζα τόνισε ότι η Τουρκία προσπαθεί να επιτύχει κατάπαυση του πυρός, σε μια περιοχή που βιώνει μια μεγάλη ανθρωπιστική καταστροφή, και ότι είναι απαραίτητο να χαλιναγωγηθεί η απερισκεψία του Ισραήλ, το οποίο έχει επιταχύνει τα σχέδιά του να καταλάβει τη Γάζα. Μάλιστα είπε ότι «Η ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα ήταν αναμφίβολα ένα από τα πιο σημαντικά θέματα στην ημερήσια διάταξη της συνάντησής μας». Η Γαλλία, ως γνωστόν, αναγνωρίζει την Παλαιστίνη και υποστηρίζει τη λύση των δυο κρατών, άρα σε αυτό το θέμα οι δυο πρόεδροι είχαν ταυτόσημες απόψεις.

Η επικοινωνία τους πάντως φαίνεται ότι θα συνεχιστεί, και μάλιστα συμφώνησαν να συζητήσουν περαιτέρω τα ζητήματα λεπτομερώς στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, που θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο.