Για ακόμη μια χρονιά το σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο» διοργανώνει το χριστουγεννιάτικο Bazaar του, την Τετάρτη 10 και την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025, στο ξενοδοχείο «SEMIRAMIS» στο Κεφαλάρι, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, προκειμένου να στηριχτούν τα παιδιά με καρκίνο αλλά και οι οικογένειές τους.

Όσοι επισκεφθούν την Χριστουγεννιάτικη αγορά θα έχουν την ευκαιρία να προμηθευτούν και το φετινό γούρι της «Ελπίδας» που φέτος έχει χαραγμένες στην επιφάνεια του, τις λέξεις «Αγάπη», «Φως» και «Ελπίδα», που συμβολικά καθοδηγούν την κάθε νέα χρονιά. Πρόκειται για ένα κομψό και διαχρονικό, κόσμημα που εμπνέει και κρατά ζωντανή την πίστη και την αισιοδοξία!



Το γούρι είναι σχεδιασμένο από την καταξιωμένη σχεδιάστρια κοσμημάτων, επικεφαλής της Επιτροπής «ELPIDA Youth», Μαριάννα Λαιμού και είναι κατασκευασμένο από τo γνωστό κοσμηματοπωλείο «SERKOS». Τα έσοδα από την πώλησή του, όπως κάθε χρονιά, θα διατεθούν για την στήριξη των σκοπών του Σωματείου.





Στην Χριστουγεννιάτικη αγορά της «ΕΛΠΙΔΑΣ» οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να βρουν και να αποκτήσουν όλα τα προϊόντα του eshop του Σωματείου καθώς και πρωτότυπα δώρα. Ενώ κατά τη διάρκεια και των δύο ημερών της Χριστουγεννιάτικης αγοράς θα υπάρχει η δυνατότητα σε όσους θέλουν να προσωποποιήσουν το συλλεκτικό ημερολόγιο του ΕΛΠΙΔΑ για το 2026 από το «TYPE CENTER», όπως και τα υπόλοιπα προϊόντα του eshop του Σωματείου, με την παρουσία της εταιρείας Chiton Uniforms.



Παράλληλα στο περίπτερο του σωματείου θα υπάρχει προς διάθεση και η συλλεκτική συλλογή ρούχων με τυπωμένες ζωγραφιές των παιδιών του Ξενώνα «ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ», που δημιουργήθηκε φέτος από την γνωστή εταιρεία «DIRTY LAUNDRY» αποκλειστικά για το Σωματείο ΕΛΠΙΔΑ. Και εδώ όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις της σειράς θα διατεθούν για την ενίσχυση του έργου του Συλλόγου.

Επιπλέον, στο περίπτερο της ΕΛΠΙΔΑΣ θα βρείτε όμορφα αντικείμενα από τις γνωστές εταιρείες «AtoJ», «Emily Vafias», «Hoopladoo», «Klimentini Studio» που και φέτος συνεργάζονται με το Σωματείο στηρίζοντας τους σκοπούς μας, όπως επίσης και το «DIAMOND CLUB DANELIAN» που προσφέρει όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις του κοσμήματός του!

Στην Χριστουγεννιάτικη Αγορά θα συμμετάσχουν 31 μεγάλες εταιρείες, οι οποίες θα διαθέσουν μέρος των εσόδων τους για τους σκοπούς του Σωματείου. Ανάμεσα τους, οι εταιρείες ALALEON, ALL ABOUT EVE, ANGELINA JEWELS, EPTA THE CONCEPT STORE, FIRST ΗΟΜΕ DESIGN, FRENCHIE, FYSTIKI SHOP, HAPPY EVER AFTER, KESSARIS, LALAOUNIS, LIANA VOURAKIS, ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑ, MRS ZEBRA, NAKAS CONCEPT, NEW MOON, ΟΛΓΑ ΚΑΝΔΑΡΑΚΗ, PHIL’ S GRANOLA, RAM OUTFITS, REVE DE LA MAISON, SCAPERDAS, SEASONAL EXPRESS, SERKOS, SOLON EVAGGELOU, SUNSHINE DELI TREASURES, THE MAMACITA STORE, THE PARTY LOFT, THOMAS WORKSHOP, TREASURE BOX, TSANOS BAKERY, VENETIA VILDIRIDIS, VST.



Παρών στο Bazaar θα είναι, όπως κάθε χρόνο ο Σύλλογος «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ», δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να συμβάλουν στην τυποποίηση ενός δείγματος εθελοντή δότη μέσω του Προγράμματος «Υιοθέτησε ένα δείγμα», δίνοντας στα φετινά Χριστούγεννα μια ξεχωριστή έννοια ανθρωπιάς κι αλληλεγγύης.



Τέλος στο πλευρό του σωματείου θα είναι και ο ραδιοφωνικός σταθμός Δρόμος FM 89.8 ο οποίος θα εκπέμπει ζωντανά από τον χώρο της εκδήλωσης με αγαπημένους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και γνωστούς καλλιτέχνες, η Φιλαρμονική του Δήμου Κηφισιάς «Ανδρέας Κατεβαίνης», η κοινή Χορωδία του Κολλεγίου Αθηνών & Ψυχικού και οι Μολυβένιοι Στρατιώτες της ομάδας ArtVenture Productions, που θα χαρίσουν μία γιορτινή νότα στο Bazaar μας.



