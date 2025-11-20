Η 20ή Νοεμβρίου 2025 μπορεί να καταγραφεί ως μια ιστορική μέρα για τον ΠΑΟΚ καθώς ο ΑΣ ενέκρινε ομόφωνα το μνημόνιο συνεργασίας που πρότεινε η ΠΑΕ για την κατασκευή της Νέας Τούμπας.

Μπορεί τους προηγούμενους μήνες να υπήρχε ένταση ανάμεσα στις δύο πλευρές, με την ΠΑΕ να θεωρεί απαράδεκτους κάποιους όρους που υπήρχαν στο μνημόνιο συνεργασίας που της είχε παραδώσει ο Ερασιτέχνης.

Οι άνθρωποί της, επομένως, έκαναν την απαραίτητη επεξεργασία και την Πέμπτη (20/11) έστειλε στον ΑΣ το νέο μνημόνιο συνεργασίας, με τη βεβαιότητα πως αυτό παρέχει όλες τις εγγυήσεις για την κατασκευή του νέου γηπέδου. Και όντως υπάρχουν αυτές οι εγγυήσεις καθώς το μνημόνιο εγκρίθηκε ήδη.

Το διοικητικό συμβούλιο του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ συνεδρίασε λίγες ώρες μετά και τελικά ενέκρινε ομόφωνα το μνημόνιο και το μόνο που απομένει πλέον είναι να εγκριθεί και από τη Γενική Συνέλευση και στη συνέχεια να έρθουν οι σχετικές ανακοινώσεις για να προχωρήσουν οι διαδικασίες για το νέο γήπεδο.