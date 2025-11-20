Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έκανε την απαραίτητη επεξεργασία και παρέδωσε στον ΑΣ το μνημόνιο συνεργασίας για την κατασκευή της Νέας Τούμπας, περιμένοντας τις επόμενες μέρες την απάντησή του.

Είναι ένα θέμα που είχε προκαλέσει εντάσεις το προηγούμενο διάστημα καθώς ορισμένα σημεία του μνημονίου που είχε παραδώσει ο Ερασιτέχνης δεν άρεσαν καθόλου στους ανθρώπους της ΠΑΕ. Έτσι, προχώρησαν στην απαραίτητη επεξεργασία και εξέτασαν την κάθε λεπτομέρεια προκειμένου να παραδώσουν στον Ερασιτέχνη ένα μνημόνιο που θα περιγράφει αναλυτικά τα πάντα σε ό,τι αφορά την κατασκευή του νέου γηπέδου.

Αυτό το μνημόνιο συνεργασίας είναι, πλέον, στα χέρια των ανθρώπων του ΑΣ, οι οποίοι θα το μελετήσουν και τις επόμενες μέρες θα δώσουν την απάντησή τους. Σύμφωνα με όσα διαρρέουν από την ΠΑΕ πάντως, το νέο μνημόνιο προσφέρει στον ΑΣ την ασφάλεια που θέλει για την έναρξη και την ολοκλήρωση του έργου.

Η ΠΑΕ παρέχει ξεκάθαρες εγγυήσεις και στις τάξεις της πιστεύουν πως δεν θα υπάρξει από εδώ και πέρα κανένα πρόβλημα και θα ανοίξει ο δρόμος για να κατασκευαστεί η Νέα Τούμπα, το νέο γήπεδο που θα αποτελεί και το πιο σημαντικό έργο στην ιστορία του ΠΑΟΚ.