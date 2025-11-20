Τουλάχιστον πέντε άτομα έχασαν τη ζωή τους και ακόμη τρία τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση που σημειώθηκε την Πέμπτη, στη Ζαπορίζια της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Ιβάν Φιόντοροφ.
Σε εικόνες που δημοσιοποίησε ο Φιόντοροφ, μέσω της πλατφόρμας Telegram, διακρίνονται κτίρια που έγιναν παρανάλωμα του πυρός και ερείπια διασκορπισμένα σε μεγάλη ακτίνα.
Zaporizhzhia is in hell.— UAVoyager🇺🇦 (@NAFOvoyager) November 20, 2025
russians attacked the city with FAB bombs. pic.twitter.com/q1RYXhiiI1
Ο περιφερειάρχης της Ζαπορίζια αναφέρει πως επλήγησαν σπίτια και καταστήματα, ενώ σωστικά συνεργεία και δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν σπεύσει στην περιοχή που βομβαρδίστηκε.
Russian strike on Zaporizhzhia tonight.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 20, 2025
Five people killed, three more injured – local authorities.
(And then Russia says it wants peace, and it's Ukraine and Europe prolonging the war…) pic.twitter.com/BWM6sLvUbF
In Zaporizhzhia tonight 5 people have been killed & 3 injured as a result of russian continued shelling.— Їne Back Їversen (@IneBackIversen) November 20, 2025
On November 20 at 22:10 local time, the russians struck the regional center.
First responders efforts of eliminating the fires & conducting rescue operations is ongoing. pic.twitter.com/SZlTqe4rWj