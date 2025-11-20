Τουλάχιστον πέντε άτομα έχασαν τη ζωή τους και ακόμη τρία τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση που σημειώθηκε την Πέμπτη, στη Ζαπορίζια της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Ιβάν Φιόντοροφ.

Σε εικόνες που δημοσιοποίησε ο Φιόντοροφ, μέσω της πλατφόρμας Telegram, διακρίνονται κτίρια που έγιναν παρανάλωμα του πυρός και ερείπια διασκορπισμένα σε μεγάλη ακτίνα.

Ο περιφερειάρχης της Ζαπορίζια αναφέρει πως επλήγησαν σπίτια και καταστήματα, ενώ σωστικά συνεργεία και δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν σπεύσει στην περιοχή που βομβαρδίστηκε.

In Zaporizhzhia tonight 5 people have been killed & 3 injured as a result of russian continued shelling.



On November 20 at 22:10 local time, the russians struck the regional center.



First responders efforts of eliminating the fires & conducting rescue operations is ongoing. pic.twitter.com/SZlTqe4rWj