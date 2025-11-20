Έγγραφα που διέρρευσαν την Πέμπτη φέρνουν στο φως τις λεπτομέρειες του αμερικανικού σχεδίου για την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, σύμφωνα με πληροφορίες του Nexta που βασίζεται σε δηλώσεις του Ουκρανού βουλευτή Ολέξι Χοντσαρένκο.

Το σχέδιο προτείνει μια εκεχειρία που καλύπτει στρατιωτικά, πολιτικά και οικονομικά ζητήματα, στοχεύοντας στην αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή. Περιλαμβάνει μέτρα ανοικοδόμησης της Ουκρανίας, αλλά και νομικές εγγυήσεις για τη διεθνή θέση της Ρωσίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε νωρίτερα μια «αξιοπρεπή» ειρηνευτική συμφωνία για τη χώρα του, μετά τη συνάντηση που είχε στο Κίεβο με κορυφαίο αξιωματούχο της κυβέρνησης των ΗΠΑ ο οποίος του παρουσίασε το σχέδιο της Ουάσινγκτον για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής.

«Η Ουκρανία χρειάζεται ειρήνη και η Ουκρανία θα κάνει τα πάντα ώστε κανείς στον κόσμο να μην μπορεί να πει ότι καταλύουμε τη διπλωματία (…) Μια αξιοπρεπή ειρηνευτική συμφωνία, στους όρους της οποίας θα γίνονται σεβαστές η ανεξαρτησία μας, η εθνικής μας κυριαρχία και η αξιοπρέπεια του ουκρανικού λαού», δήλωσε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που μεταδόθηκε το βράδυ της Πέμπτης, μετά τη συνάντησή του ουκρανού προέδρου με τον υπουργό Στρατού των ΗΠΑ Ντάνιελ Ντρίσκολ.

Ποια είναι τα κύρια σημεία της συμφωνίας

Εδαφικά θέματα

Κριμαία, Ντονέτσκ και Λουχάνσκ αναγνωρίζονται de facto ως ρωσικά εδάφη.

Χερσώνα και Ζαπορίζια παραμένουν σε «παγωμένο» καθεστώς.

Ορισμένες ζώνες γίνονται αποστρατικοποιημένες υπό ρωσικό έλεγχο.

Καμία πλευρά δεν θα τροποποιεί τα σύνορα με χρήση βίας.

Στρατιωτικά μέτρα

Το ΝΑΤΟ δεν θα αναπτύξει στρατεύματα στην Ουκρανία, ενώ τα αεροσκάφη θα παραμείνουν στην Πολωνία.

Προβλέπεται διάλογος ασφάλειας ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-Ρωσίας με κοινή ομάδα εργασίας.

Η Ρωσία αναλαμβάνει νομική δέσμευση για μη επίθεση προς Ουκρανία και Ευρώπη.

Οικονομικά και αναπτυξιακά

ΗΠΑ και Ευρώπη θα επενδύσουν συνολικά 200 δισ. δολάρια για ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, εκ των οποίων τα μισά προέρχονται από «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Προβλέπεται η ίδρυση Ταμείου Ανάπτυξης για υποδομές, τεχνολογία και πόρους.

Σχέσεις με Ρωσία

Σταδιακή άρση κυρώσεων και επανένταξη στην G8.

Μακροπρόθεσμη οικονομική συνεργασία με τις ΗΠΑ.

Ενέργεια και κρίσιμες εγκαταστάσεις

Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια θα λειτουργεί υπό επίβλεψη της IAEA, με μοιρασμένη παραγωγή 50-50.

Η υποδομή φυσικού αερίου της Ουκρανίας θα αποκατασταθεί με αμερικανική βοήθεια.

Εφαρμογή και εποπτεία

Η συμφωνία είναι νομικά δεσμευτική και εποπτεύεται από το «Συμβούλιο Ειρήνης» υπό τον Ντόναλντ Τραμπ.

Παραβιάσεις επισύρουν κυρώσεις και ενεργοποιείται άμεσα εκεχειρία με υποχώρηση στρατιωτικών δυνάμεων.

Οφέλη και δεσμεύσεις

Ουκρανία

Παραμένει εκτός ΝΑΤΟ με νομική κατοχύρωση.

Διατηρεί περιορισμένες ένοπλες δυνάμεις και χωρίς πυρηνικό καθεστώς.

Λαμβάνει εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ υπό όρους.

Ρωσία

Νομική δέσμευση για μη επίθεση, σταδιακή άρση κυρώσεων και επιστροφή στην G8.

Επιπλέον προβλέψεις