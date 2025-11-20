Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μπορεί να δήλωσε ότι πρέπει να συζητήσει το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, όμως αξιωματούχοι του ήδη το έχουν απορρίψει.

«Είναι παράλογο και προκλητικό», υποστήριξαν ανώνυμα αρκετοί Ουκρανοί αξιωματούχοι, σύμφωνα με τον Guardian, αναφέροντας πως υιοθετεί τις ρωσικές θέσεις που έχουν διατυπωθεί από την αρχή της εισβολής.

Ο Ολεξάντρ Μερέζκο, πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής εξωτερικής πολιτικής της Ουκρανίας, υποστήριξε ότι το ζήτημα με το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου πηγάζει από τη ρωσική στάση.

«Προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το Κρεμλίνο είναι έτοιμο για σοβαρές διαπραγματεύσεις. Ο Πούτιν προσπαθεί να κερδίσει χρόνο και να αποφύγει τις κυρώσεις των ΗΠΑ», είπε χαρακτηριστικά.

Επίσης, ο πρώτος αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Σεργκέι Κισλίτσα, χαρακτήρισε το σχέδιο μη ρεαλιστικό. Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι πρόκειται για μια κλασική σοβιετική στρατηγική εντυπωσιασμού, με στόχο η Ρωσία να επηρεάσει υπέρ της την κοινή γνώμη και να σπείρει πανικό.

Ουκρανικά ΜΜΕ αντιμετώπισαν με σκεπτικισμό και αρνητικά το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας ότι οι 28 θέσεις του Αμερικανού προέδρου μοιάζουν με εκείνες του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Παρέμβαση από τον Λευκό Οίκο

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «συνομιλούν και με τις δύο πλευρές» για τον τερματισμό του πολέμου, στέλνοντας νέο μήνυμα μετά τις επίσημες και ανεπίσημες ενστάσεις που διατυπώθηκαν από την ουκρανική πλευρά.

Στην ενημέρωση των δημοσιογράφων, η Λέβιτ είπε ότι η αμερικανική πλευρά είχε «καλές συνομιλίες» τόσο με το Κίεβο όσο και με τη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου.

Παράλληλα, διέψευσε κατηγορηματικά αναφορές ότι η Ουκρανία έχει αποκλειστεί από το σχέδιο, τονίζοντας ότι η αμερικανική κυβέρνηση «ακούει και τις δύο πλευρές» του πολέμου.

Η Λέβιτ δήλωσε ότι ο πρόεδρος και η ομάδα εθνικής ασφάλειας «παραμένουν αταλάντευτοι» στην προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ανέφερε επίσης ότι ο πρόεδρος είναι απογοητευμένος και από τις δύο πλευρές, την ώρα που ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εργάζονται τον τελευταίο μήνα για την κατάρτιση ενός σχεδίου.

«Ξέρω ότι υπάρχει πολλή κριτική και πολλοί που αμφιβάλλουν, αλλά θα σας υπενθυμίσω την ιστορική επιτυχία του προέδρου και της ομάδας του στη Μέση Ανατολή», ανέφερε η Λέβιτ, αναφερόμενη στο σχέδιο του Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, το οποίο έχει εγκριθεί από τα Ηνωμένα Έθνη.