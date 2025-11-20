Μια συμφωνία στα πρότυπα αυτής που επετεύχθη στη Μέση Ανατολή σχεδιάζει ο Τραμπ, ο οποίος είναι προφανές ότι δεν ανοίγει όλα τα χαρτιά του και είναι βέβαιο ότι πίσω από τις κλειστές πόρτες του Λευκού Οίκου είναι σε εξέλιξη μυστική διπλωματία με τη Μόσχα. Η αποκάλυψη του ιστότοπου Axios, ότι είναι σε προχωρημένο στάδιο ένα «μυστικό σχέδιο», δεν διαψεύστηκε. Το σχέδιο αυτό έχει κάποια θέματα τα οποία φαίνεται ότι έχουν συμφωνηθεί για την ειρήνη στην Ουκρανία και κάποια θέματα που είναι ακόμη ανοιχτά.

Έτσι λοιπόν, οι συζητήσεις είναι προχωρημένες ως προς τις εγγυήσεις ασφαλείας, τη συνολική ασφάλεια στην Ευρώπη και το μέλλον των σχέσεων ΗΠΑ – Ρωσίας. Σκληρά ζητήματα όπως ο έλεγχος των εδαφών στην ανατολική Ουκρανία παραμένουν ανοιχτά, με τη Ρωσία να κερδίζει έδαφος στο πεδίο, αλλά να απέχει πολύ από τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της.

Παραμένει αναπάντητο το ερώτημα γιατί δεν πήγε να συναντήσει τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην Άγκυρα ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ. Πληροφορίες λένε ότι είναι εκείνος που ηγείται της κατάρτισης του σχεδίου και έχει πραγματοποιήσει πολύωρες συσκέψεις με τον Ρώσο απεσταλμένο, Κιρίλ Ντμίτριεφ, επικεφαλής του ρωσικού κρατικού επενδυτικού ταμείου και κεντρικό πρόσωπο στις διπλωματικές διεργασίες για την Ουκρανία. Και από τη στιγμή που δεν μετέβη στην Άγκυρα, εκπρόσωπος της ρωσικής κυβέρνησης δεν ήθελε να δώσει τις λάθος εντυπώσεις.

Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα; Σε πρώτη φάση θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των εκπροσώπων και στη συνέχεια να ακολουθήσουν συναντήσεις των δύο υπουργών εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο και του Σεργκέι Λαβρόφ. Το επόμενο σκέλος του χρονοδιαγράμματος θα περιλαμβάνει τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ενδεχομένως στη Βουδαπέστη. Η τελευταία φάση θα είναι ασφαλώς μια υπογραφή της συμφωνίας παρουσία του Πούτιν και του Ζελένσκι.

Μελάνια Τραμπ, Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν

Η ρωσική πλευρά διαχωρίζει την αμερικανική πρωτοβουλία από το αρχικό σχέδιο «τύπου Γάζας», το οποίο θεωρούσε καταδικασμένο καθώς αγνοούσε τις ρωσικές θέσεις. Φαίνεται όμως τώρα ότι κάποιες ρωσικές θέσεις έχουν γίνει αποδεκτές.

Τα σενάρια δίνουν και παίρνουν: η Ουκρανία πρέπει να παραχωρήσει το υπόλοιπο τμήμα του ανατολικού Ντονμπάς, συμπεριλαμβανομένων των εδαφών που ελέγχονται από τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις, να μειώσει κατά το ήμισυ το μέγεθος του στρατού, να εγκαταλείψει βασικές κατηγορίες όπλων, να αρνηθεί την αμερικανική στρατιωτική βοήθεια. Επίσης, να αναγνωρίσει τα ρωσικά ως επίσημη γλώσσα του κράτους, να χορηγηθεί επίσημο καθεστώς στο τοπικό παράρτημα της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Παράλληλα, η Ουάσινγκτον έχει ήδη αρχίσει να ενημερώνει τους Ευρωπαίους εταίρους για τα βασικά σημεία της πρότασης, με αξιωματούχους να τονίζουν ότι το τελικό κείμενο θα προσαρμοστεί με βάση τις παρατηρήσεις Κιέβου και Βρυξελλών. Οι Αμερικανοί έχουν διαμηνύσει στον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η Ουκρανία θα πρέπει να αποδεχτεί ένα πλαίσιο που έχει καταρτίσει η Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία. Τα περιθώρια ελιγμού των Ουκρανών είναι ελάχιστα, καθώς η κατάσταση στο πεδίο συνεχίζει να προκαλεί ανησυχία, με τις ρωσικές δυνάμεις να προχωρούν με σταθερό ρυθμό στις εδαφικές τους κατακτήσεις στην ανατολική Ουκρανία. Ο Τραμπ μοιάζει να βιάζεται σαν να έχει βάλει στοίχημα να κλείσει το θέμα. Και ίσως με την ιδιοσυγκρασία που έχει, μπορεί και να τα καταφέρει.