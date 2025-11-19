Το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ που είδε το φως της δημοσιότητας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, έρχεται σε σοβαρή αντίθεση με τις θέσεις του Κιέβου, τις οποίες υπερασπίζεται από την πρώτη στιγμή της ρωσικής εισβολής.

Η κυβέρνηση του Ζελένσκι έχει ξεκαθαρίσει ότι πρέπει να απελευθερωθούν όλα τα εδάφη, τόσο εκείνα που κατέλαβε η Ρωσία μετά το 2022, όσο και εκείνα που προσάρτησε το 2014. Επιπλέον, ζητά περισσότερα όπλα από τη Δύση, αλλά και εγγυήσεις ασφαλείας, τόσο αμερικανικές, όσο και ευρωπαϊκές για να αποτραπεί μελλοντική σύγκρουση με τη Μόσχα.

Το σχέδιο 28 σημείων του Αμερικανού προέδρου, όμως, προβλέπει αναγνώριση των ουκρανικών προσαρτημένων εδαφών ως ρωσικά, αλλά και την εκχώρηση εδαφών της Ανατολικής Ουκρανίας που ακόμη δεν έχει καταλάβει ο ρωσικός στρατός.

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ πρότεινε η Ρωσία να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο του Ντονμπάς, παρότι η Ουκρανία κατέχει το 14,5% του εδάφους εκεί, σύμφωνα με την τελευταία ανάλυση του Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου.

Επίσης, το Ντονμπάς, πλούσιο σε σπάνιες γαίες και σε ορυκτά που ζητούν οι ΗΠΑ από την Ουκρανία – σύμφωνα με τη συμφωνία που υπέγραψαν Τραμπ και Ζελένσκι – θα αποστρατικοποιηθεί, αφού Τραμπ και Πούτιν έχουν συμφωνήσει σε οικονομική συνεργασία μετά τη λήξη του πολέμου.

Σύμφωνα με το AXIOS, λίγο μετά τις δηλώσεις του Ρεπουμπλικανού προέδρου ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν επιδιώκει συνέχιση του πολέμου και την υιοθέτηση φιλικότερης στάσης προς την Ουκρανία, τώρα πιστεύει ότι το Κίεβο θα χάσει τον πόλεμο, ό,τι και να συμβεί.

«Η άποψη του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο, είναι ότι η Ουκρανία είναι πιθανό να χάσει αυτά τα εδάφη ούτως ή άλλως αν ο πόλεμος συνεχιστεί και επομένως είναι προς το συμφέρον της Ουκρανίας να καταλήξει σε συμφωνία τώρα», δήλωσε ανώνυμα Αμερικανός αξιωματούχος.

Τι θα κάνει η Ουκρανία

Στην τελευταία επίσκεψη του Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε στον Ουκρανό ομόλογό του ότι η χώρα του θα πρέπει να πληρώσει για να λάβει περισσότερα αμερικανικά όπλα και πως δεν επιτρέπει τη χρήση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς για χτυπήματα βαθιά στη Ρωσία.

Μετά τη συνάντηση, ο Ζελένσκι δήλωσε αμήχανα στους δημοσιογράφους ότι η χώρα του εξετάζει το ενδεχόμενο να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία, αλλά «επειδή είναι ευαίσθητο ζήτημα» δεν θα αποκάλυπτε περισσότερες λεπτομέρειες, με τη σχετική συζήτηση να σταματά εκεί.

Τώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος «φρενάρει» τη συζήτηση για το αμερικανικό σχέδιο, η οποία ήταν προγραμματισμένη να γίνει στην Άγκυρα, έγραψε το AXIOS.

Με βάση το δημοσίευμα, ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι οι αμερικανικές προτάσεις πρέπει να εγκριθούν στην Ουκρανία, όμως φέρεται να περιμένει μια καλύτερη πρόταση από την Ευρώπη.

«Η συνάντηση στην Άγκυρα αναβλήθηκε επειδή ο Ζελένσκι ζήτησε να συζητηθεί το σχέδιο σε ευρύτερο πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών χωρών», είπε ένας Ουκρανός αξιωματούχος.

Αμερικανός αξιωματούχος κατηγόρησε στο AXIOS τον Ουκρανό πρόεδρο, αναφέροντας ότι το σχέδιο είναι προς το συμφέρον της Ουκρανίας, σημειώνοντας: «Τώρα θα περιμένουμε. Η μπάλα είναι στο γήπεδο του Ζελένσκι».