ΗΠΑ και Ρωσία χωρίζουν την Ουκρανία σε συνομιλίες που διεξάγουν, με στόχο να εκμεταλλευτούν το πλούσιο υπέδαφός της, που διαθέτει ορυκτά χρήσιμα για τις σύγχρονες κατασκευές.

Το BBC δημοσίευσε χάρτη που αποτυπώνει την ποσότητα των κοιτασμάτων σε κάθε ουκρανική περιοχή, με τη «μερίδα του λέοντος» να εντοπίζεται στα εδάφη που διεκδικούσε από την αρχή του πολέμου ο Πούτιν, με τη δικαιολογία της «αποναζιστικοποίησης».

Σύμφωνα με το βρετανικό δημοσίευμα, η Ουκρανία διαθέτει περίπου το 5% των παγκόσμιων αποθεμάτων σε ορυκτά, όμως, αυτά που ορέγεται ο Τραμπ είναι στο μεγαλύτερο μέρος τους ανεκμετάλλευτα, δύσκολο να εξορυχθούν ή υπό ρωσικό έλεγχο σε κατεχόμενες ουκρανικές περιοχές.

Παράγει κυρίως τρία κρίσιμης σημασίας ορυκτά: μαγγάνιο (8η παραγωγός παγκοσμίως, σύμφωνα με το World Mining Data), τιτάνιο (11η) και γραφίτη (14η), απαραίτητα για τις ηλεκτρικές μπαταρίες.

Αναλυτικά, τα ορυκτά που εντοπίζονται σε κάθε περιοχή της Ουκρανίας:

Κεντρική και δυτική Ουκρανία: Σε αυτές τις περιοχές εντοπίζονται μεγάλα αποθέματα, ιδίως γραφίτη και κάποια από τα κοιτάσματα σπάνιων γαιών.

Για παράδειγμα, η Ουκρανία κατέχει περίπου 20% των παγκόσμιων εκτιμώμενων αποθεμάτων γραφίτη, με τα κύρια κοιτάσματα γραφίτη να βρίσκονται στο κεντρικό και δυτικό τμήμα της χώρας. Επίσης, στην κεντρική Ουκρανία (περιοχή Κιροβοχράντ) έχει εντοπιστεί μεγάλο κοίτασμα λιθίου (πεταλίτης).

"Trump says Zelensky to sign 'very big agreement' in US on Friday – live updates – BBC News" https://t.co/riLy6qkI5q



👉Using BBC's map(Invest Ukraine),looks to me the bulk of minerals are found in the new Russian territories. pic.twitter.com/V7ShvHbpWd