Η Χίλαρι Κλίντον, δήλωσε ότι το κλειδί στη σημερινή συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Ρώσο πρόεδρο στο Άνκορατζ της Αλάσκας πρέπει να είναι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Μιλώντας στο podcast Raging Moderates, η Κλίντον τόνισε ότι γνωρίζει πως ο Τραμπ «θα ήθελε πολύ να λάβει το Νόμπελ Ειρήνης». Ωστόσο, όπως επισήμανε, μια τέτοια διάκριση θα μπορούσε να δικαιολογηθεί μόνο εάν επιτύχει να βάλει τέλος στον πόλεμο, με τρόπο που δεν θα αναγκάζει την Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη.

«Αν μπορούσε να το πετύχει χωρίς να θέσει την Ουκρανία σε θέση υποχώρησης, χωρίς να της επιβάλει την απώλεια εδαφών και χωρίς να νομιμοποιήσει τις βλέψεις του Πούτιν, αλλά αντιθέτως να σταθεί απέναντί του, κάτι που μέχρι τώρα δεν έχουμε δει, τότε ίσως είναι η ευκαιρία», υπογράμμισε η Κλίντον.

Συμπλήρωσε μάλιστα ότι μια ουσιαστική συμφωνία θα έπρεπε να προβλέπει άμεση εκεχειρία, καμία ανταλλαγή εδαφών και σταδιακή αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων από τις περιοχές που έχουν καταληφθεί. «Μόνο έτσι θα μπορούσε να αποδειχθεί η καλή πίστη της Μόσχας να μην απειλεί την ευρωπαϊκή ασφάλεια», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η Κλίντον κατέληξε λέγοντας: «Αν ο πρόεδρος Τραμπ μπορούσε να φέρει εις πέρας μια τέτοια εξέλιξη, θα τον πρότεινα για το Νόμπελ Ειρήνης».