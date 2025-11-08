Στο περιστατικό της επίθεσης, σήμερα το πρωί, με γκαζάκι στα γραφεία του «Ελλάδα 24» και της «Ομάδας Αλήθειας» αναφέρθηκε με ανάρτησή του στο Facebook ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Η επίθεση στα γραφεία του «Ελλάδα 24» και της «Ομάδας Αλήθειας» είχε ως στόχο να τους φοβίσει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα συμβεί το εντελώς αντίθετο. Η αλήθεια ενοχλεί.

Είμαστε βέβαιοι ότι, για ακόμα μία φορά, η ΕΛ.ΑΣ. θα εντοπίσει και θα συλλάβει τους δράστες για να λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη», γράφει στην ανάρτησή του ο κ. Μαρινάκης.

Σε ανακοίνωση του σχετικά με το συμβάν το Γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας σημείωσε:

«Καταδικάζουμε απερίφραστα την επίθεση στα γραφεία της ιστοσελίδας “ellada24.gr” που ανήκει στην “Ομάδα Αλήθειας” και αναμένουμε από όλα τα κόμματα την αυτονόητη και επιβεβλημένη καταδίκη της.

Η Δημοκρατία μας δεν εκφοβίζεται, η ελευθεροτυπία δεν τρομοκρατείται.»