Νωρίς το πρωί του Σαββάτου ειδοποιήθηκε η αστυνομία από γείτονες για καμένο γκαζάκι μπροστά στην είσοδο του site ellada24.gr στην Παλλήνη που διατηρούν οι Κίμωνας Μπένος και Κώστας Δογάνης της Ομάδας Αλήθειας. Ακριβώς δίπλα στα 2 μέτρα υπάρχει παιδικός σταθμός.

Η αστυνομία έσπευσε στο σημείο για την περισυλλογή των στοιχείων και καταθέσεις ενώ την υπόθεση ανέλαβε η κρατική ασφάλεια

Σύμφωνα με πηγές, το γκαζάκι φέρεται να τοποθετήθηκε χθες το βράδυ, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καταγεγραμμένο σχετικό υλικό από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως, όταν τοποθετήθηκε το γκαζάκι, το βράδυ της Παρασκευής, δεν ήταν κάποιος μέσα στο κτίριο, ενώ σήμερα το πρωί εργάζονταν κανονικά.

Μαρτυρίες αναφέρουν πως είχε εντοπιστεί έντονη κινητικότητα γύρω από το κτίριο το τελευταίο δίμηνο, ενώ δόθηκαν καταθέσεις στην κρατική ασφάλεια στο πλαίσιο της έρευνας των Αρχών.

Αναμένεται ανακοίνωση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για το περιστατικό, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.