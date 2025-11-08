Σήμερα γιορτάζει ο προστάτης της Πολεμικής Αεροπορίας, Αρχάγγελος Μιχαήλ, και με την αφορμή αυτή ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, απευθύνει τις ευχές του.

«Χρόνια πολλά στην Πολεμική μας Αεροπορία, που γιορτάζει σήμερα μαζί με τον προστάτη της, Αρχάγγελο Μιχαήλ! Οι γυναίκες και οι άντρες της Πολεμικής Αεροπορίας υπηρετούν καθημερινά με αποφασιστικότητα, αφοσίωση και πίστη την πατρίδα μας, κρατώντας τους αιθέρες της Ελλάδας ασφαλείς και ελεύθερους. Όλοι οι Έλληνες αισθανόμαστε περήφανοι και ευγνώμονες για την ανεκτίμητη προσφορά τους», υπογραμμίζει κλείνοντας ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.