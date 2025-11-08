Τελειωμό δεν έχουν τα προβλήματα στον Παναθηναϊκό καθώς τέθηκε εκτός μάχης και ο Βασίλης Τολιόπουλος λόγω θλάσης στη γάμπα και θα απουσιάσει από τους αγώνες με Παρί και Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι «πράσινοι» έχουν αποδεκατιστεί καθώς οι τραυματισμοί διαδέχονται ο ένας τον άλλο και στη λίστα των παικτών που δεν είναι στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν προστέθηκε τώρα και το όνομα του διεθνή Έλληνα γκαρντ.

Ο Τολιόπουλος υπέστη θλάση στη γάμπα του αριστερού του ποδιού και θα λείψει όχι μόνο από το παιχνίδι με το Περιστέρι για τη Stoiximan Basket League αλλά και από αυτά με τις Παρί και Ρεάλ εκτός έδρας στη Euroleague.

Πλην του Τολιόπουλου, εκτός έδρας παραμένουν και οι Ματίας Λεσόρ, Ομέρ Γιούρτσεβεν και Ρισόν Χολμς.