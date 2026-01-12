Το φεστιβάλ της Αδελαΐδας βρέθηκε αντιμέτωπο με κύμα αποχωρήσεων καλλιτεχνών και παραιτήσεων μελών του διοικητικού συμβουλίου του εξαιτίας της απόφασης να αποσύρει πρόσκληση σε Παλαιστινιοαυστραλή συγγραφέα διότι η συμμετοχή της δεν θα ήταν «πολιτισμικά αρμόζουσα», μετά την επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ με 15 συμμετέχοντες νεκρούς εν μέσω εβραϊκής γιορτής τον Δεκέμβριο.

Από τα σημαντικότερα πολιτισμικά γεγονότα στην Αυστραλία, που φέτος θα διεξαχθεί από την 27η Φεβρουαρίου ως τη 15η Μαρτίου, το φεστιβάλ ενημέρωσε την περασμένη εβδομάδα την κοινωνιολόγο και συγγραφέα Ράντα Άμπντελ-Φάταχ πως «δεν επιθυμεί» πλέον τη συμμετοχή της.

«Μολονότι δεν υπονοούμε σε καμιά περίπτωση ότι η Δρ. Ράντα Άμπντελ-Φάταχ ή τα γραπτά της είχαν οποιαδήποτε σχέση με την τραγωδία στο Μπόνταϊ, λαμβανομένων υπόψη παρελθουσών δηλώσεών της, εκτιμήσαμε ότι δεν θα ήταν πολιτικά αρμόζουσα η διατήρηση της συμμετοχής της στο πρόγραμμα σε αυτή την περίοδο άνευ προηγουμένου», ανέφερε η οργανωτική επιτροπή σε ανακοίνωσή της.

Η κ. Άμπντελ-Φάταχ έχει επικριθεί για τοποθετήσεις της, ιδίως αυτή που είχε μεταφορτώσει στο X τον Οκτώβριο του 2024, στην οποία τόνιζε πως «ο σκοπός» είναι «η αποαποικιοποίηση», αλλιώς «το τέλος αυτής της δολοφονικής σιωνιστικής αποικίας».

Η επιτροπή διοργάνωσης του φεστιβάλ δήλωσε «σοκαρισμένη και θλιμμένη» για την επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ, όπου 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν δύο άνδρες άνοιξαν πυρ εναντίον πλήθους που εόρταζε το Χάνουκα. Διαβεβαίωσε πως δεν έλαβε ελαφρά τη καρδία την απόφαση να αποκλείσει την κ. Άμπντελ-Φάταχ.

Η συγγραφέας και πανεπιστημιακός όμως είδε στην απόφαση της επιτροπής «κατάφωρη και επονείδιστη πράξη αντιπαλαιστινιακού ρατσισμού» και «αχαρακτήριστη απόπειρα» να συνδεθεί η ίδια με τη «σφαγή».

Αντιδρώντας, κάπου 70 προσωπικότητες έκαναν κομμάτια τις δικές τους προσκλήσεις, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της Αυστραλίας.

Πολλά μέλη του διοικητικού συμβουλίου του φεστιβάλ παραιτήθηκαν προχθές Σάββατο, σύμφωνα με ρεπορτάζ της βρετανικής εφημερίδας Guardian και της αυστραλιανής δημόσιας τηλεόρασης ABC.

Χθες Κυριακή η πρόεδρος του φεστιβάλ Τρέισι Γουάιτιγκ ανακοίνωσε επίσης πως παραιτείται με άμεση ισχύ.