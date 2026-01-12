Ο συντηρητικός δισεκατομμυριούχος Bill Ackman, που είναι ιδρυτής της Pershing Square Capital Management, του οποίου η περιουσία αγγίζει τα 9,3 δισεκατομμύρια δολάρια, προχώρησε σε μια δωρεά ύψους 10.000 δολαρίων μέσω του GoFundMe υπέρ του Jonathan Ross. Πρόκειται για τον πράκτορα της Υπηρεσίας Επιβολής Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) που πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα τη διαδηλώτρια και μητέρα τριών παιδιών, Renee Nicole Good, σε ένα περιστατικό που οι αρχές χαρακτήρισαν ως «αμυντικά πυρά».

Μετά από ώρες έντονης φημολογίας στο διαδίκτυο, ο 59χρονος Ackman επιβεβαίωσε την κίνησή του με ανάρτηση στην πλατφόρμα X, δηλώνοντας υποστηρικτής της αρχής ότι «κάθε άνθρωπος είναι αθώος μέχρι αποδείξεως του αντίθετου». Παράλληλα, ισχυρίστηκε πως είχε την πρόθεση να ενισχύσει οικονομικά και την οικογένεια της εκλιπούσας, όμως η δική τους καμπάνια —η οποία συγκέντρωσε περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο δολάρια— είχε ήδη ολοκληρωθεί όταν επιχείρησε να συνεισφέρει.

Χαρακτηρίζοντας το συμβάν ως μια «απόλυτη τραγωδία», ο Ackman σημείωσε:

«Πρόκειται για έναν αξιωματικό που έκανε το καθήκον του και μια διαδηλώτρια που πιθανότατα δεν σκόπευε να σκοτώσει τον αξιωματικό, αλλά οι πράξεις της οδήγησαν στον θάνατό της. Η χώρα μας είναι ισχυρότερη αν συνεργαζόμαστε για να λύσουμε τα ζητήματα που μας διχάζουν».

Η καμπάνια υπέρ του Ross έχει ξεπεράσει τις 270.000 δολάρια μετά την προβολή της από τον δισεκατομμυριούχο, σύμφωνα με τη New York Post. Ο διοργανωτής της σελίδας —ο οποίος δεν φαίνεται να γνωρίζει προσωπικά τον πράκτορα της ICE— επιτέθηκε στην πλευρά της Good, κάνοντας λόγο για «μιντιακά ψεύδη υπέρ μιας εγχώριας τρομοκράτισσας».