Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι εξέφρασε με γραπτή ανακοίνωση την ικανοποίησή της για την απελευθέρωση των Ιταλών πολιτικών κρατουμένων Αλμπέρτο Τρεντίνι και Μάριο Μπουρλό από τη Βενεζουέλα.

«Βρίσκονται στην πρεσβεία μας στο Καράκας. Μίλησα μαζί τους και έχει ήδη απογειωθεί από τη Ρώμη το αεροσκάφος που θα τους φέρει πίσω. Θέλω να εκφράσω, εξ ονόματος της ιταλικής κυβέρνησης, τις ειλικρινείς ευχαριστίες μας στις αρχές του Καράκας – αρχίζοντας από την πρόεδρο Ροντρίγκες – για την εποικοδομητική συνεργασία την οποία επέδειξαν τις τελευταίες ημέρες, όπως και όλους τους ανθρώπους και τους θεσμούς που, στην Ιταλία, κατέβαλαν συνεχείς και προσεκτικές προσπάθειες για την επίτευξη του σημαντικού αυτού αποτελέσματος», αναφέρει η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Στην υπόθεση, ιδίως, του Αλμπέρτο Τρεντίνι, είχε δοθεί ιδιαίτερη έμφαση απ’ όλα τα μέσα ενημέρωσης της χώρας του. Παρέμεινε στη φυλακή επί 423 ημέρες και, όπως γράφει σήμερα η εφημερίδα La Repubblica, «δεν του απαγγέλθηκε ποτέ καμία επίσημη κατηγορία και δεν άρχισε ποτέ δίκη σε βάρος του διότι ήταν, ουσιαστικά, όμηρος».

Ο Τρεντίνι εργαζόταν στη Βενεζουέλα ως μέλος ΜΚΟ που βοηθούσε πολίτες με αναπηρία και συνελήφθη κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, μόλις έδειξε το ιταλικό του διαβατήριο.

Μεταφέρθηκε αμέσως στη φυλακή για πολιτικούς κρατούμενους του Ελ Ροντέο. Η απελευθέρωσή του, σύμφωνα με τον Τύπο, οφείλεται σε διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως και σε μήνυμα που απηύθυνε η κυβέρνηση της Ρώμης στην προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νέλσι Ροντρίγκες, με το οποίο, ουσιαστικά, αναγνώρισε τον νέο της ρόλο και ευχήθηκε «τη δημιουργία νέων, εποικοδομητικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών». Πρόσφατα, παράλληλα, η ιταλική δικαιοσύνη καταδίκασε σε έναν μόνον χρόνο φυλάκισης, για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, τον πρώην υπουργό του Μαδούρο Άλεξ Σάαμπ και τη σύζυγό του.

Μια κίνηση που ευνόησε, προφανώς, την απελευθέρωση των Αλμπέρτο Τρεντίνι και Μάριο Μπουρλό.