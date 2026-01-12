Ο κατασκευαστικός κλάδος σήμερα βρίσκεται σε άνθηση, παρά τις συνήθεις αγκυλώσεις του ελληνικού κράτους, συναριθμώντας εκατοντάδες μεσαία και μεγάλα έργα. Υπάρχουν σημαντικές εκκρεμότητες και αγκάθια, που η βασική τους αιτία απαντάται στις διαχρονικές παθογένειες της γραφειοκρατίας και των στρεβλώσεων του παρελθόντος.

Η πρόκληση για την πολιτεία το 2026 είναι διπλή. Αφενός, να επιταχυνθεί η κατασκευή των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη και, αφετέρου, να προωθηθούν μελλοντικές παρεμβάσεις με όρους ανθεκτικότητας και βιωσιμότητας.

Όπως σημειώνει ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, σε πρώτο χρόνο έχουν τεθεί τα εξής ορόσημα:

Η επέκταση του Μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, με χρονοδιάγραμμα λειτουργίας την άνοιξη του 2026.

προς την Καλαμαριά, με χρονοδιάγραμμα λειτουργίας την άνοιξη του 2026. Η περάτωση του βόρειου τμήματος του Ε65 και η σύνδεσή του με την Εγνατία Οδό, το β’ τρίμηνο του 2026.

Εμβληματικά έργα που υλοποιούνται και συγκεκριμένα:

Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης . Κατασκευάζονται τα πρώτα δύο τμήματα, ενώ εγκαθίστανται εργοτάξια στις παρακάμψεις των πόλεων Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων. Προχωράει ο σχεδιασμός για το Κίσσαμος – Σητεία.

. Κατασκευάζονται τα πρώτα δύο τμήματα, ενώ εγκαθίστανται εργοτάξια στις παρακάμψεις των πόλεων Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων. Προχωράει ο σχεδιασμός για το Κίσσαμος – Σητεία. Οδικός Άξονας Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύργος – Μεθώνη.

Νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι. Η πρόοδος ξεπερνά ήδη το 65%.

Υπερυψωμένη Λεωφόρος Ταχείας Κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη. Αναμένεται περαιτέρω αύξηση του ρυθμού εργασιών με το δεύτερο καλούπι» προσθέτει ο κ. Δήμας.

Ειδικά στην Αττική δρομολογούνται δύο νέα οδικά έργα για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού, τα οποία θα προχωρήσουν άμεσα:

Η σημειακή παρέμβαση στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, με τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων που κατευθύνονται από την Αττική Οδό προς τη Λαμία.

Οι νέοι ανισόπεδοι κόμβοι σε Σκαραμαγκά – Σχιστό – Ναυπηγεία, σε συνδυασμό με τη σύνδεση της Περιφερειακής Αιγάλεω με την Αθηνών Κορίνθου.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών προσθέτει: «Στην Αττική, υλοποιείται το τεράστιο δημόσιο έργο της Γραμμής 4 του Μετρό, με 15 νέους σταθμούς και παράλληλα, προχωρά η μεγαλύτερη ανανέωση στόλου που έχει γίνει στις αστικές συγκοινωνίες εδώ και δεκαετίες. Περισσότερα από 1.000 νέα αντιρρυπαντικά λεωφορεία στην Αθήνα το 2026 και 560 στη Θεσσαλονίκη έως το 2027».

5ετία ανόδου

Ακτινογραφώντας την εικόνα της αγοράς των κατασκευών, διαβλέπουμε ότι ο κλάδος έχει μια ισχυρή ανάπτυξη την τελευταία πενταετία, όπως φανερώνουν τα στοιχεία: το 2020 ήταν 7,1 δισ. ευρώ, το 2021 10 δισ. ευρώ, το 2022 12,4 δισ. ευρώ, το 2023 14,4 δισ. ευρώ και το 2024 15,7 δισ. ευρώ. Ειδικότερα, καταγράφεται μεγάλη αύξηση της αξίας παραγωγής των κατασκευών, η οποία έχει φτάσει τα 15,7 δισ. ευρώ από 10,7 που ήταν το 2015 και 8 δισ. το 2018. Από αυτό το ποσό, 6,15 δισ. ευρώ αφορούν κατοικίες και τα υπόλοιπα 9,59 δισ. άλλα κτίρια και έργα υποδομών.

Η αξία παραγωγής των κατασκευαστικών έργων υποδομών και κατοικιών εκτιμάται κατά 20% υψηλότερη το 2026 έναντι του 2024, στα 18,8 δισ. ευρώ (15,7 δισ. ευρώ το 2024). Για την περίοδο 2027-2030 σχεδιάζονται ή έχουν ήδη σχεδιαστεί και ξεκινήσει έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 10 δισ. ευρώ. Πρόκειται για έργα που βρίσκονται σε διαδικασία δημοπράτησης ή πρόκειται να δημοπρατηθούν το επόμενο διάστημα και άλλα έργα με τη μέθοδο ΣΔΙΤ.

The Ellinikon

Εντωμεταξύ, ανεβάζει ρυθμούς το έργο στο Ελληνικό. Ειδικότερα, ο οικιστικός ουρανοξύστης του The Ellinikon θα ολοκληρωθεί το 2027. Για τον Πύργο Κατοικιών έχει επιτευχθεί νέα συμφωνία και έχει αναθεωρηθεί το χρονοδιάγραμμα με την κατασκευάστρια Bouygues με προοπτική ολοκλήρωσης το β’ τρίμηνο του 2027.

Σε σχέση με άλλες αναπτύξεις, βάσει εταιρικής παρουσίασης, για το Riviera Galleria το 90% των εργασιών σκυροδέτησης για όλα τα κτίρια έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα, για το The Ellinikon Mall Underpass το 100% των εκσκαφών και 90% των σκυροδεμάτων έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα. Για το The Ellinikon Mall ανάδοχος είναι η ΤΕΡΝΑ. Όσον αφορά στο Riviera Galleria (ανάδοχος ΜΕΤΚΑ), σύμφωνα με τη Lamda, ο πρώτος όροφος είναι ήδη ορατός από την Λεωφόρο Ποσειδώνος. Το μεγαλύτερο μέρος της βασικής ανωδομής του συγκροτήματος έχει ήδη σχηματιστεί. Στους εσωτερικούς χώρους του ισογείου έχει αρχίσει ο διαχωρισμός των καταστημάτων, ενώ το υπόγειο έχει ήδη ολοκληρωθεί.

Ως γνωστόν, τους τελευταίους μήνες έχουν ανακοινωθεί μια σειρά από deals όπως με τον μεγάλο όμιλο ΙΟΝ, το σχήμα της Cosmote και πρόσφατα το Ιατρικό Αθηνών. Συμφωνίες που ήρθαν να προστεθούν σε προηγούμενες, όπως με TEMES, BrookLane, όμιλο Προκοπίου, Fourlis, Orilina, Κούτρα και άλλους επενδυτές – επιχειρηματικούς πόλους.

Ειδικά η συμφωνία της Lamda με τον ιταλικό τεχνολογικό κολοσσό ΙΟΝ του Andrea Pignataro, σε μια συναλλαγή συνολικού ύψους 450 εκατ., αφορά στην πώληση γης στο The Ellinikon, όπου θα δημιουργηθεί ένα Διεθνές Κέντρο R&D και Καινοτομίας, συνολικής επένδυσης άνω των 1,5 δισ. ευρώ, με παρουσία περίπου 2.000 στελεχών από 44 χώρες, ενώ η ION θα αποκτήσει και ποσοστό 2% στο μετοχικό κεφάλαιο της LAMDA. Η ανάπτυξη, έκτασης περίπου 250.000 τ.μ., θα περιλαμβάνει σύγχρονους χώρους γραφείων, αμφιθέατρο 1.000 θέσεων και οικιστικές αναπτύξεις και θα ολοκληρωθεί από τον όμιλο ΙΟΝ. Η πλήρης ολοκλήρωση του έργου αναμένεται έως το 2030.

Τέλος, το project The Ellinikon υιοθετεί μοντέλο «έξυπνης» πόλης, που σχεδιάζεται εξ’ ολοκλήρου από την αρχή, όπου κάτοικοι, εργαζόμενοι και επισκέπτες θα απολαμβάνουν πρότυπες και καινοτόμες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Με αυτόν τον στόχο, την ενίσχυση του τεχνολογικού οικοσυστήματος της νέας πόλης, η LAMDA προχώρησε στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την COSMOTE TELECOM για δίκτυα οπτικών ινών υψηλών προδιαγραφών.