Δραματική εξέλιξη στη μάχη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Formula 1 καθώς ο Όσκαρ Πιάστρι τράκαρε στον αγώνα Σπριντ στη Βραζιλία, ο οποίος διακόπηκε, με τον Λάντο Νόρις να είναι το φαβορί για να στεφθεί παγκόσμιος πρωταθλητής.

Η βροχή που είχε προηγηθεί επηρέασε, τελικά, την εξέλιξη του αγώνα Σπριντ καθώς στον 7ο γύρο ο Πιάστρι έχασε τον έλεγχο της McLaren και κατέληξε στις μπαριέρες.

Εκεί βρέθηκαν αμέσως μετά και οι Νίκο Χούλκενμπεργκ και Φράνκο Κολαπίντο, με τους αρμόδιους να αποφασίζουν τη διακοπή του αγώνα, με τα πράγματα να δυσκολεύουν πλέον για τον Πιάστρι σε ό,τι αφορά τη μάχη του πρωταθλήματος.

Πρωτάθλημα, για το οποίο είναι φαβορί ο Νόρις, ο οποίος ήταν στην 1η θέση του αγώνα Σπριντ όταν διακόπηκε και βλέπει τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή να πλησιάζει.