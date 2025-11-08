Ο αγώνας Σπριντ της Formula 1 στο Ιντερλάγκος δεν πήγε καλά για τον Γκάμπριελ Μπορτολέτο της Sauber, ο οποίος είχε τρομακτικό ατύχημα στον τελευταίο γύρο, με το μονοθέσιό του να διαλύεται.
Ο Βραζιλιάνος οδηγός ήταν στην 11η θέση και στον τελευταίο γύρο προσπάθησε να προσπεράσει τον Άλεξ Άλμπον, τελικά όμως έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του και η κατάληξη ήταν πολύ άσχημη.
Ο Μπορτολέτο κατέληξε με μεγάλη ταχύτητα στον τοίχο και το αυτοκίνητό του διαλύθηκε τελείως, με τον ίδιο πάντως, ευτυχώς, να μην τραυματίζεται σοβαρά.
