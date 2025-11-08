Ο αγώνας Σπριντ στη Βραζιλία στο πλαίσιο του γκραν πρι της Formula 1 δεν θα μπορούσε να εξελιχθεί καλύτερα για τον Λάντο Νόρις καθώς πήρε τη νίκη με τον Όσκαρ Πιάστρι να μένει εκτός, αυξάνοντας έτσι το προβάδισμά του στη μάχη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ήταν ένας επεισοδιακός αγώνας λόγω και της βροχής που είχε προηγηθεί και δεν αποκλείεται να αποδειχθεί και καθοριστικός σε ό,τι αφορά το ποιος οδηγός θα στεφθεί παγκόσμιος πρωταθλητής.

Τίτλος για τον οποίο είναι, πλέον, ξεκάθαρο φαβορί ο Νόρις καθώς ήταν στην 1η θέση όταν ο αγώνας διακόπηκε λόγω του ατυχήματος του Πιάστρι, έτερου διεκδικητή του τίτλου, ο οποίος και αποχώρησε.

Όταν ο αγώνας άρχισε ξανά, ο Νόρις κράτησε την 1η θέση ως το τέλος και αύξησε τη διαφορά που τον χωρίζει από τον Πιάστρι, κάνοντας σημαντικό βήμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Στη 2η θέση τερμάτισε ο Αντονέλι, στην 3η ο Ράσελ, στην 4η ο Φερστάπεν, στην 5η ο Λεκλέρ, στην 6η ο Αλόνσο, στην 7η ο Χάμιλτον, στην 8η ο Γκασλί, στην 9η ο Στρολ και στη 10η ο Χαντζάρ.