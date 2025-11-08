Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, εξαπέλυσε την Παρασκευή σφοδρή επίθεση κατά του διαδόχου του, εκφωνώντας μια ομιλία, στην οποία προειδοποίησε ότι η χώρα βρίσκεται σε μια «πολύ, πολύ σκοτεινή περίοδο» και κατηγόρησε τον πρόεδρο Τραμπ ότι «ενεργεί με τρόπο που μας ντροπιάζει ως έθνος».

Μιλώντας σε εκδήλωση για τη συγκέντρωση πόρων του Δημοκρατικού Κόμματος στη Νεμπράσκα, στην Ομάχα, ο Μπάιντεν κατήγγειλε τον Τραμπ ότι «κάνει εσκεμμένα την πείνα χειρότερη για την Αμερική» και τον κατηγόρησε πως χρησιμοποιεί βαριοπούλα εναντίον του Λευκού Οίκου, του Συντάγματος και του κράτους δικαίου, κατεδαφίζει τα πάντα ενώ παράλληλα πλουτίζει την οικογένειά του.

«Ο αμερικανικός λαός στέλνει μήνυμα, στέλνει το μήνυμα, το μήνυμα στον Τραμπ και την παρέα του», είπε ο Μπάιντεν, υψώνοντας συχνά τη φωνή του. «Θέλω απλώς να ξέρεις, κύριε πρόεδρε, ότι εσύ εργάζεσαι για εμάς. Εμείς δεν εργαζόμαστε για σένα».

Στην πρώτη του καθαρά πολιτική ομιλία μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο, ο Μπάιντεν προειδοποίησε ότι η χώρα έχει περιέλθει σε δύσκολους καιρούς -ωστόσο σημείωσε ότι οι εκλογές της εβδομάδας αυτής δίνουν λόγους για αισιοδοξία.

"Who in the hell does he think he is?"



Former President Biden rails against the White House ballroom construction, President Trump's multi-billion dollar lifeline to Argentina. pic.twitter.com/ZwQC7GGCNB — Fox News (@FoxNews) November 8, 2025

«Φίλοι, δείτε, δεν ζούμε σε μια χρυσή εποχή», είπε. «Η αλήθεια είναι πως διανύουμε μια πολύ, πολύ σκοτεινή περίοδο. Όμως, ξέρετε, συνέβη κάτι πραγματικά ιδιαίτερο μόλις την περασμένη Τρίτη».

«Τώρα λέει ότι, “βρισκόμαστε σε μια χρυσή εποχή”. Το μόνο χρυσάφι είναι αυτό που κρεμάει πάνω στο τζάκι του», είπε ο πρώην πρόεδρος, αναφερόμενος στις επιχρυσωμένες προσθήκες που έκανε ο Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο.

Στην ομιλία του διάρκειας 30 λεπτών στην Ομάχα, ο 82χρονος Μπάιντεν αναφέρθηκε σε γνώριμα θέματα: μίλησε, μεταξύ άλλων, για τον ρόλο των συνδικάτων στη δημιουργία της μεσαίας τάξης.

Κάλεσε να τερματιστεί το shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και μίλησε με συγκίνηση για τη μάχη του με τον καρκίνο του προστάτη. Εξοργίστηκε ιδιαίτερα με τις περικοπές του Τραμπ στη χρηματοδότηση της έρευνας για τον καρκίνο και άλλων τομέων υγείας. «Πιστεύω ότι είναι ανήθικο, αντι-αμερικανικό, κατάφωρα λάθος», είπε. «Πρέπει να αναρωτηθεί κανείς: γιατί; Γιατί, στο όνομα του Θεού, το κάνουν αυτό; Γιατί; Θα σας πω γιατί. Δίνουν επιπλέον 4 τρισεκατομμύρια δολάρια σε φοροαπαλλαγές προς όφελος των πλουσιότερων ανθρώπων στην Αμερική».

Ο πρώην πρόεδρος δεν συμμετέχει συχνά σε κομματικά δείπνα ή εκδηλώσεις συγκέντρωσης πόρων, όπου οι δωρητές προσελκύονται περισσότερο από τον Ομπάμα ή τα στελέχη που θεωρούνται πιθανοί υποψήφιοι για τις προεδρικές εκλογές του 2028.