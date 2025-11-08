Περίοπτη θέση στον ενεργειακό χάρτη έχει πλέον η χώρα μας και μάλιστα σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική συγκυρία τόσο για την παγκόσμια οικονομία όσο και για την ελληνική. Παράλληλα, η ψήφος εμπιστοσύνης που δέχθηκε η Ελλάδα από την αμερικανική κυβέρνηση αλλά και συγκεκριμένα τον αμερικανικό πετρελαϊκό κολοσσό ExxonMobil, την μετατρέπει σε ενεργειακό κόμβο μέσω της υλοποίησης μίας σειράς σημαντικών συμφωνιών.

Εκ του αποτελέσματος, η χώρα μας θεωρείται εκτός από αξιόπιστος εταίρος τόσο σε πολιτικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο και μια χώρα γεωπολιτικά ασφαλής και μέσα από τις τόσο μεγάλες επενδύσεις που αποφασίστηκε να γίνουν θα αποκτήσει μια επιπλέον ασπίδα η οποία θα προκύψει από την πολιτική ομπρέλα της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της το όχι τόσο μακρινό παρελθόν και αντιμετωπίζεται ως ένας πόλος σταθερότητας στην περιοχή.

Το περασμένο διήμερο στην διακυβερνητική διατλαντική συνεργασία για την ενέργεια (P-Tec) στην Αθήνα αποδείχθηκε ιδιαίτερα παραγωγικό καθώς εκτός από την συμφωνία για την έναρξη γεωτρήσεων στο Ιόνιο μετά από 4 δεκαετίες, το αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο θα εισάγεται στην Ελλάδα και από εκεί θα διοχετεύεται στην αγορά της νοτιοανατολικής Ευρώπης μέσω του ελληνικού συστήματος υποδομών.

Ο ρόλος της Αλεξανδρούπολης

Ο στόχος όχι μόνο της Ουάσιγκτον αλλά και της ΕΕ είναι η απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο και η θωράκιση της ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας.

Η χώρα μας όλο το προηγούμενο διάστημα προετοίμαζε το έδαφος προκειμένου να δημιουργήσει τις υποδομές για να παίξει ίσως τον πιο σημαντικό ρόλο στο εγχείρημα αυτό και να μετατραπεί σε ενεργειακό κόμβο.

Η Αλεξανδρούπολη είναι η αιχμή του δόρατος στο σχέδιο του «Κάθετου Διαδρόμου», έργο κρίσιμο για Αμερικανούς και Ουκρανούς για τη μεταφορά φυσικού αερίου από την Ελλάδα προς τον Βορρά, μέχρι το Κίεβο .

Ο πλωτός σταθμός αποθήκευσης και αεριοποίησης, επένδυση που ξεπέρασε τα 400 εκατ. ευρώ, στην Αλεξανδρούπολη ενδυναμώνει τον στρατηγικό ρόλο της Bόρειας Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου για την ευρύτερη περιφέρεια της ΝΑ Ευρώπης.

Η υποδομή κατέχει τον ρόλο μίας εναλλακτικής πηγής εφοδιασμού της Ελλάδας και άλλων χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στην εντεινόμενη προσπάθειά τους να απεξαρτηθούν από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Αύξηση εξαγωγών LNG

Η πλωτή μονάδα διαθέτει τεχνολογία αιχμής, με μέγιστη δυναμικότητα επαναεριοποίησης 5,5 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων ετησίως.

Στα πλάνα της Gastrade που διαχειρίζεται την υποδομή είναι να προσελκύσει ως χρήστες του πρώτου ανεξάρτητου συστήματος φυσικού αερίου εταιρείες από τον κάθετο άξονα μεταφοράς φυσικού αερίου, δηλαδή από τη Βουλγαρία, τη Σλοβακία, τη Μολδαβία και σε επόμενη φάση ακόμα και από την Ουκρανία.

Έτσι, ο κάθετος άξονας φυσικού αερίου έχει ήδη αποκτήσει εμπορική δυναμική και η Ελλάδα μετατρέπεται βήμα βήμα σε στρατηγικό πυλώνα ενεργειακής ασφάλειας για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Και όπως αποδείχθηκε, το έργο του Κάθετου Διαδρόμου βρέθηκε στην κορυφή της αμερικανικής ατζέντας.

Ο στόχος είναι η σύναψη συμφωνιών για ποσότητες που φτάνουν μέχρι και τα 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως. Η ποσότητα αυτή θα διοχετευθεί για την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης στην περιοχή αλλά και του κενού που δημιουργείται από την σταδιακή απαγόρευση εισαγωγής ρωσικού φυσικού αερίου στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το τέλος του 2027.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ, στο 9μηνο του 2025 οι εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Ρεβυθούσα και την πλωτή μονάδα της Αλεξανδρούπολης κάλυψαν άνω του 40 % των συνολικών εισαγωγών φυσικού αερίου. Κύριος προμηθευτής LNG ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με τις ποσότητες που εκφορτώθηκαν να φτάνουν τις 19,62 TWh (88% του συνόλου).

Τις υποδομές μάλιστα εξήρε ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Chris Wright, λέγοντας ότι η Ελλάδα είναι το τέλειο σημείο εισόδου για το φυσικό αέριο που θα υποκαταστήσει το αέριο από τη Ρωσία στην Ευρώπη.