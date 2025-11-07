Σε βασικό πυλώνα ενεργειακής σταθερότητας και διασύνδεσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη έχει αναδειχθεί η Ελλάδα, με τον ρόλο της στον τομέα των ορυκτών καυσίμων και ειδικότερα στο υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) να ενισχύεται συνεχώς. Η ξεκάθαρη αυτή στρατηγική της χώρας μας αναδείχθηκε για μια ακόμα φορά με αφορμή τη διεξαγωγή του συνεδρίου της Σύμπραξης για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία (P-TEC), που πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο με πρωτοβουλία του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ και της ελληνικής κυβέρνησης.

Στο συνέδριο δόθηκε η ευκαιρία επαναχάραξης των ενεργειακών προτεραιοτήτων, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις συμφωνίες ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την αμερικανική κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, όπου ο ρόλος των εγχώριων και εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων αποκτά πρωταγωνιστική σημασία. Κεντρικός άξονας της στρατηγικής αυτής είναι η αξιοποίηση πιθανών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων εντός της ελληνικής επικράτειας και παράλληλα η ανάδειξη της Ελλάδας σε κομβικό δίκτυο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) προς τη Βαλκανική, την Κεντρική και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Σε αυτό το περιβάλλον ενισχυμένων γεωπολιτικών διεργασιών και επενδυτικών πρωτοβουλιών, ο ρόλος του επιχειρηματία Δημήτρη Κοπελούζου αναδεικνύεται καθοριστικός. Ο Όμιλος βρίσκεται στην πρωτοπορία της ενεργειακής μετάβασης εδώ και χρόνια, έχοντας αναπτύξει, σχεδιάσει και συμμετάσχει σε κρίσιμες υποδομές που σήμερα αποδεικνύονται στρατηγικής σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής.

Ο επιχειρηματίας κ. Δημήτρης Κοπελούζος με τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ και επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας, κ. Νταγκ Μπέργκαμ

Ο Όμιλος Κοπελούζου διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο και έχει πρωτοστατήσει στην υλοποίηση του έργου του Πλωτού Τερματικού Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (FSRU) της Αλεξανδρούπολης, μιας στρατηγικής υποδομής που αποτελεί «κλειδί» για τον λεγόμενο Κάθετο Ενεργειακό Διάδρομο προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Παράλληλα, ο Όμιλος συμμετέχει επενδυτικά στον ΔΕΣΦΑ, διαθέτοντας σημαντική παρουσία σε όλες τις κρίσιμες υποδομές φυσικού αερίου της χώρας. Οι υποδομές αυτές αποτελούν θεμέλιο για τη διασύνδεση των περιφερειακών ενεργειακών δικτύων, ενισχύοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως κόμβου ενεργειακής ασφάλειας και εξαγωγέα ενέργειας προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Παράλληλα, το έργο-ορόσημο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Αιγύπτου (GREGY), που προωθεί ο Όμιλος, συνιστά στρατηγική επένδυση πράσινης ενέργειας με παγκόσμια σημασία. Το έργο προβλέπει τη μεταφορά 3 GW ανανεώσιμης ενέργειας απευθείας από την Αίγυπτο στην Ευρώπη και έχει ενταχθεί στις προτεραιότητες ΗΠΑ και Ε.Ε. ως υποδομή-κλειδί για την ενεργειακή ανεξαρτησία και ανθεκτικότητα της ηπείρου.

Η σημασία αυτών των έργων αποτυπώθηκε και στην Ουάσιγκτον. Κατά την ακρόασή της στη Γερουσία των ΗΠΑ στις 9 Ιουλίου 2025, η νέα Πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, αναφέρθηκε ρητά στη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ στον τομέα της ενέργειας και ειδικότερα σε δύο ελληνικά projects: το FSRU της Αλεξανδρούπολης και τη διασύνδεση Ελλάδας – Αιγύπτου (GREGY).

Η τοποθέτηση αυτή αποτελεί σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα καθιερώνεται ως ενεργειακή πύλη της Ευρώπης, με τον Όμιλο Κοπελούζου να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη διασύνδεση των αγορών φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών και Αφρικής.

Στο περιθώριο του συνεδρίου P-TEC, ο επιχειρηματίας Δημήτρης Κοπελούζος είχε συνάντηση με τον αρμόδιο Υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή συνεργασία ανάμεσα στον ελληνικό ιδιωτικό τομέα και την αμερικανική πλευρά στον κρίσιμο αυτόν τομέα. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη διεύρυνση των επενδύσεων σε υποδομές LNG, αλλά και στην ενίσχυση του περιφερειακού ρόλου της Ελλάδας ως αξιόπιστου κόμβου μεταφοράς ενέργειας, σε μια περίοδο όπου η ανοικοδόμηση των ενεργειακών ισορροπιών αποτελεί βασικό παράγοντα γεωπολιτικής σταθερότητας.

Το μήνυμα της συνάντησης ήταν σαφές: η Ελλάδα δεν αποτελεί πλέον απλώς μια χώρα διέλευσης, αλλά έναν διαμορφωτή πολιτικών και στρατηγικών ενεργειακών αποφάσεων στην περιοχή.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Όμιλος Κοπελούζου βρίσκεται στο επίκεντρο των συνεργασιών που διαμορφώνουν τη νέα εθνική ενεργειακή στρατηγική, συνδυάζοντας επιχειρηματική πρωτοβουλία, τεχνογνωσία και γεωπολιτική διορατικότητα.